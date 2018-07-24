Криптовалютный рынок в июле вырос на $35 млрд

Общая капитализация рынка цифровых денег достигла отметки в $ 286 миллиардов. Еще три недели назад она была ниже $ 253 миллиардов. За это время цена биткоина выросла на $ 1400, сегодня курс монеты вновь повысился, сообщает РБК.