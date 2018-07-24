Криптовалютный рынок в июле вырос на $35 млрд 

Общая капитализация рынка цифровых денег достигла отметки в $ 286 миллиардов. Еще три недели назад она была ниже $ 253 миллиардов. За это время цена биткоина выросла на $ 1400, сегодня курс монеты вновь повысился, сообщает РБК.
Сейчас криптовалюта стоит более $ 7800, в последний раз она была такой же высокой еще в декабре 2017 года. При этом доля биткоина выросла до 45% всего рынка криптовалют. Это произошло из-за того, что курс первой криптовалюты увеличился, а цена альткоинов практически не изменилась. Для сравнения, стоимость Ethereum поднялась только на 2%. Сейчас монета торгуется на уровне $ 460. Цена Ripple осталась такой же, как и три недели назад. Первого июля криптовалюта стоила как и сегодня — $ 0,45. Таким образом, в последний месяц капитализация рынка растет в основном за счет биткоина. Напомним, что майнинг в России теряет популярность. Сложность добычи криптовалюты и развитие законодательной базы отпугивает частных майнеров. Правительство готовит законопроект, согласно которому на владельцев криптовалют распространят действующие нормы Налогового кодекса: с физического лица, занимающегося оборотом цифровых денег, будет взиматься НДФЛ, а налогообложение юрлиц будет соответствовать форме бизнеса.