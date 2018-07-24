Ещё
СМИ: В России предлагают ввести обязательную аттестацию экскурсоводов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: В России предлагают ввести обязательную аттестацию экскурсоводов 

RT на русском 2 часа назад
В России предложили ввести обязательную аттестацию экскурсоводов, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, внесённый на рассмотрение правительства Министерством культуры.
По словам источника, в понедельник, 23 июля, комиссия по законопроектной деятельности перенесла рассмотрение документа.
Согласно инициативе, с 1 января 2019 года экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники смогут оказывать услуги только при наличии аттестата. Его предполагают выдавать на пять лет. Он позволит работать только в том регионе, где был оформлен.
Размер госпошлины за выдачу такого разрешения может составить 1,3 тыс. рублей.
Официальные списки аккредитованных экскурсоводов и гидов-переводчиков планируется публиковать в интернете. За работу без аттестата будет грозить штраф.
Необходимость изменений министерство объясняет отсутствием контроля за качеством услуг на рынке экскурсий, а также его «захватом» иностранными гидами-переводчиками.
Ранее НСН сообщала о выставке «В трёх измерениях: Гончарова и Малевич» в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
RT на русском: последние новости
Рейд в Севастопольской бухте перекроют из-за репетиций и парада в День ВМФ На Алтае прокуратура организовала проверку после видеоролика с убийством котёнка девочкой Немецкий политик рассказал о вреде антироссийских санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий120
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест70
Оксана Шачко оставила предсмертную записку77
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии81
Лучше война, чем выборы88
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение