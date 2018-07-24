СМИ: В России предлагают ввести обязательную аттестацию экскурсоводов

По словам источника, в понедельник, 23 июля, комиссия по законопроектной деятельности перенесла рассмотрение документа.

Согласно инициативе, с 1 января 2019 года экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники смогут оказывать услуги только при наличии аттестата. Его предполагают выдавать на пять лет. Он позволит работать только в том регионе, где был оформлен.

Размер госпошлины за выдачу такого разрешения может составить 1,3 тыс. рублей.

Официальные списки аккредитованных экскурсоводов и гидов-переводчиков планируется публиковать в интернете. За работу без аттестата будет грозить штраф.

Необходимость изменений министерство объясняет отсутствием контроля за качеством услуг на рынке экскурсий, а также его «захватом» иностранными гидами-переводчиками.