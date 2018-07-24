Кошка повредила «Мерседес» на 1,5 миллиона рублей

Кошка, которую везли в ветеринарную клинику, повредила салон Mercedes-Benz E-Class на сумму 1,5 миллиона рублей. Ремонту или замене подлежит обивка передних сидений, приборная панель, экраны мультимедийной системы. Об этом сообщает «АльфаСтрахование».

Как говорят в компании, инцидент произошел с клиентом из Нижнего Новгорода. Брат хозяина автомобиля отправился на машине в ветеринарную клинику с больной кошкой, которая после резкого торможения выпала из переноски и стала метаться по салону. Пока ее пытались поймать, животное успело повредить передние и задние сиденья, обивку дверей, подлокотники, заднюю полку и руль.

Независимый эксперт оценил ущерб в 1,6 миллиона рублей. Позднее, уже судебная экспертиза, назвала сумму с учетом износа в 1,5 миллиона рублей.

В апреле одну из автомобильных дорог недалеко от испанского города Альбасете пришлось перекрыть из-за слонов. Грузовик, перевозивший животных, попал в аварию, и они оказались на трассе. В результате ДТП один из слонов погиб, а еще двое получили травмы.