Ещё
Кошка повредила «Мерседес» на 1,5 миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кошка повредила «Мерседес» на 1,5 миллиона рублей 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Кошка, которую везли в ветеринарную клинику, повредила салон Mercedes-Benz E-Class на сумму 1,5 миллиона рублей. Ремонту или замене подлежит обивка передних сидений, приборная панель, экраны мультимедийной системы. Об этом сообщает «АльфаСтрахование».
Как говорят в компании, инцидент произошел с клиентом из Нижнего Новгорода. Брат хозяина автомобиля отправился на машине в ветеринарную клинику с больной кошкой, которая после резкого торможения выпала из переноски и стала метаться по салону. Пока ее пытались поймать, животное успело повредить передние и задние сиденья, обивку дверей, подлокотники, заднюю полку и руль.
Независимый эксперт оценил ущерб в 1,6 миллиона рублей. Позднее, уже судебная экспертиза, назвала сумму с учетом износа в 1,5 миллиона рублей.
В апреле одну из автомобильных дорог недалеко от испанского города Альбасете пришлось перекрыть из-за слонов. Грузовик, перевозивший животных, попал в аварию, и они оказались на трассе. В результате ДТП один из слонов погиб, а еще двое получили травмы.
Motor.ru: последние новости
Кроссовер Hyundai Kona превратили в «Железного человека» У китайской марки Lynk & Co появился седан на базе Volvo Стали известны сроки появления в России обновленного Hyundai Tucson
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост335
Умер советник Путина30
Россиян лишат желания иметь валюту143
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды25
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение