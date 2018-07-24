«АльфаСтрахование» возместила 1,5 млн рублей за испорченный кошкой салон автомобиля

Об этом сообщается в пресс-релизе страховщика.

«АльфаСтрахование» застраховала по каско автомобиль Mercedes-Benz Е300 на 2,5 млн рублей с франшизой 30 тыс. рублей.

Брат владельца автомобиля отправился в ветеринарную клинику с кошкой, которая находилась в перевозке на переднем сидении автомобиля. После экстренного торможения переноска открылась, и кошка стала метаться по салону.

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«Пока животное ловили, оно сумело повредить когтями обшивку салона, переднюю приборную панель, облицовку туннеля коробки передач, пол и боковины салона, заднюю полку, руль, облицовку двух дверей, передние и задние сидения, подлокотники и экран монитора мультимедийной системы», — поясняет страховщик.

Владелец заявил об убытке в страховую компанию. Независимый эксперт оценил ущерб в 1,6 млн рублей, судебная экспертиза — в 1,5 млн рублей.