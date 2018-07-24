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В Уфе задержали предполагаемых убийц Юрия Яшина
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В Уфе задержали предполагаемых убийц Юрия Яшина 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В одной из квартир в Уфе были задержаны люди, которых подозревают в убийстве топ-менеджера УМПО.
Как рассказал источник Ufa1, задержать причастных к преступлению удалось силами сотрудников УГРО, следователей и сотрудников Управлением ФСБ РФ по РБ.
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