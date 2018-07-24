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В Уфе задержали предполагаемых убийц Юрия Яшина
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В Уфе задержали предполагаемых убийц Юрия Яшина
ufa1.ru
2 часа назад
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Фото:
ufa1.ru
В одной из квартир в
Уфе
были задержаны люди, которых подозревают в убийстве топ-менеджера
УМПО
.
Как рассказал источник Ufa1, задержать причастных к преступлению удалось силами сотрудников УГРО, следователей и сотрудников Управлением
ФСБ РФ
по РБ.
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