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Минпром: массовых сокращений на заводе им. Баранова не будет
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Минпром: массовых сокращений на заводе им. Баранова не будет 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Как сообщили в пресс-службе министерства, сокращениях работников завода, о чем сегодня сообщил один из телеграм-каналов, не подтверждается. Сегодня, 24 июля, в социальных сетях появилась информация о сокращениях работников ОМО им. П. И. Баранова (филиал НПЦ «Салют»). Ссылаясь на инсайдерскую информацию, телеграм-канал сообщил, что на производстве ожидаются массовые увольнения. Причиной этих мер назвали остановку выпуска изделия АИ-222-25, и переход на производство изделия РД-33, которое будут изготавливать в меньшем объеме, а сотрудников якобы уже попросили поискать себе новую работу.
Информация о массовом сокращении на заводе им. Баранова, распространенная в сети, не подтверждается, — сообщили в пресс-службе Минпрома Омской области. — Производственная программа предприятия не корректируется. Соответственно, ни о каком массовом высвобождении работников предприятия речи не ведется.
Как уточнили в региональном министерстве промышленности, по данным мониторинга, итоги первого полугодия предприятия показали положительную динамику: рост среднесписочной численности работников предприятия вырос на 2%, как и рост объемов производства продукции.
Дозвониться в приемную завода, как и в отдел кадров, корреспонденту "Омск Здесь" не удалось, с самого утра телефоны предприятия не отвечают.
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