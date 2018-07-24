Стало известно, где предпочитают ремонтировать свои автомобили россияне

Интернет-портал Авто Mail.Ru в содружестве с автоэкспертами «Автостата» провели онлайн-опрос владельцев машин на предмет предрасположенности по части обслуживания личного автомобиля. Из шести тысяч участников у 1200 респондентов машина находится на гарантии.

В результате онлайн-опроса удалось выяснить, что 56% автовладельцев после прекращения действия гарантии, полностью отказываются от услуг дилерского автосервиса.

Из числа «отрекшихся» 37,2% автовладельцев решили обслуживаться в независимых автосалонах. Десять процентов автовладельцев переходят на самообслуживание. А девять процентов респондентов обращаются за помощью к знакомому профессиональному автомеханику.

Основной причиной отказа от обслуживания в фирменном автосалоне называют завышенную стоимость услуг. А 18% автовладельцев имеют претензии к качеству обслуживания в автосалонах дилеров.

Три процента респондентов уверены, что в обсуждаемых автосалонах их банальнейший образом обманывают.

Оставшиеся 44% автовладельцев продолжают обслуживаться в дилерском автосалоне. Им нравится качество, наличие сервисной истории и гарантии на проведенные работы.