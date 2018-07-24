Ещё
Стало известно, где предпочитают ремонтировать свои автомобили россияне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, где предпочитают ремонтировать свои автомобили россияне 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Интернет-портал Авто Mail.Ru в содружестве с автоэкспертами «Автостата» провели онлайн-опрос владельцев машин на предмет предрасположенности по части обслуживания личного автомобиля. Из шести тысяч участников у 1200 респондентов машина находится на гарантии.
В результате онлайн-опроса удалось выяснить, что 56% автовладельцев после прекращения действия гарантии, полностью отказываются от услуг дилерского автосервиса.
Из числа «отрекшихся» 37,2% автовладельцев решили обслуживаться в независимых автосалонах. Десять процентов автовладельцев переходят на самообслуживание. А девять процентов респондентов обращаются за помощью к знакомому профессиональному автомеханику.
Основной причиной отказа от обслуживания в фирменном автосалоне называют завышенную стоимость услуг. А 18% автовладельцев имеют претензии к качеству обслуживания в автосалонах дилеров.
Три процента респондентов уверены, что в обсуждаемых автосалонах их банальнейший образом обманывают.
Оставшиеся 44% автовладельцев продолжают обслуживаться в дилерском автосалоне. Им нравится качество, наличие сервисной истории и гарантии на проведенные работы.
Car.ru: последние новости
ТОП популярных ушедших авто, по которым скучают россияне Наличие ОСАГО отныне будут проверять дорожные камеры Ford отзывает 550 тысяч авто из-за коробок переключения передачи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий120
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест70
Оксана Шачко оставила предсмертную записку77
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии81
Лучше война, чем выборы88
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение