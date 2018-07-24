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Выставка живописи и графики Юрия Приданова пройдет в Нижнем Новгороде
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Выставка живописи и графики Юрия Приданова пройдет в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
На выставке будет представлено около 50 живописных полотен и графических работ, созданных Придановым в разные годы. В своем творчестве художник обращался к различным жанрам, но предпочтение отдавал тематической картине. Мастер воплощал образ России в лирическом пейзаже, фольклорных, исторических и былинных сюжетах.
В экспозицию войдут работы из тематических циклов «Русь», «Времена года», «Творчество», «Русское средневековье» и ряда других. Также зрители увидят последнюю картину Юрия Приданова «Песня», которую он написал незадолго до смерти в 2009 году. Эта работа хранится в собрании Нижегородского государственного художественного музея.
Выставка будет открыта для посетителей до 26 августа.
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