Выставка живописи и графики Юрия Приданова пройдет в Нижнем Новгороде

На выставке будет представлено около 50 живописных полотен и графических работ, созданных Придановым в разные годы. В своем творчестве художник обращался к различным жанрам, но предпочтение отдавал тематической картине. Мастер воплощал образ России в лирическом пейзаже, фольклорных, исторических и былинных сюжетах.

В экспозицию войдут работы из тематических циклов «Русь», «Времена года», «Творчество», «Русское средневековье» и ряда других. Также зрители увидят последнюю картину Юрия Приданова «Песня», которую он написал незадолго до смерти в 2009 году. Эта работа хранится в собрании Нижегородского государственного художественного музея.

Выставка будет открыта для посетителей до 26 августа.