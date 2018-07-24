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Мосгорнаследие остановило незаконные работы в жилом доме XIX века в центре Москвы
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Мосгорнаследие остановило незаконные работы в жилом доме XIX века в центре Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Незаконные работы приостановлены в жилом доме XIX века на ул. Сергия Радонежского в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия столицы.
«В Мосгорнаследие поступил сигнал о проведении работ на выявленном объекте культурного наследия «Жилой дом, XIX в.» по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 5, стр. 1. В ходе проверки был подтвержден факт проведения ремонтных работ, документация на которые с департаментом культурного наследия Москвы предварительно не согласовывалась, и разрешения на работы не выдавалось. Департамент культурного наследия города Москвы оперативно выдал предписание на приостановку этих работ», — говорится в сообщении.
Как уточнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении, в результате незаконных действий правообладателя были частично демонтированы перекрытие между цокольным и подвальным этажами и инженерные системы, а также повреждена кирпичная кладка, устроены перегородки, смонтированы направляющие для гипсокартона.
«Памятник представляет собой характерный образец доходной жилой постройки с лавками на окраине Москвы XIX века. Благодаря угловому расположению он играет роль местной композиционной градостроительной доминанты. У этого здания интересная судьба. Дом полностью сгорел в 1812 г., затем последовало его долгое воссоздание, которое закончилось в 1826 г. — были окончательно оформлены фасады в стиле позднего ампира. А в середине XIX века в доме появились лавки и трактиры, и хозяевам пришлось пробить для них новые дверные проемы со стороны уличных фасадов», — пояснил А. Емельянов.
В пресс-службе добавили, что в данный момент против организаций, инициировавших незаконные работы, возбуждены административные дела по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ. В качестве наказания может быть наложен штраф в размере до 1 млн руб. Также будет выдано предписание на устранение нарушений.
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