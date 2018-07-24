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Прогноз результатов «Яндекса» за II кв: скорректированная прибыль вырастет на 6% г/г
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Прогноз результатов «Яндекса» за II кв: скорректированная прибыль вырастет на 6% г/г 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
26 июля Яндекс представит свои финансовые результаты за 2К 2018 года по US GAAP.
Мы ожидаем высоких темпов роста выручки интернет-компании, несмотря на деконсолидацию Яндекс Маркет после закрытия сделки со Сбербанком. По нашим прогнозам, выручка увеличится более чем на 29% г/г — до 28,5 млрд руб. Больше 80% выручки, по нашему мнению, будет, как и ранее, занимать выручка от интернет-рекламы, однако нерекламная выручка, скорее всего, продолжит активно расти в процентах от доходов компании, прежде всего за счет роста в сегменте такси.
Доля Яндекса в поиске на всех платформах в течение 2К сократилась с 56,47% в марте до 55,54% в июне, при этом доля в поиске на платформе Android выросла с 46,78% до 47,98%. Мы ожидаем стабильного роста выручки поиска на 19% г/г благодаря росту рынка интернет рекламы и продолжению перехода рекламных бюджетов в онлайн.
Яндекс Такси должен получить дополнительный толчок к росту за счет стартовавшего в июне ЧМ 2018, благодаря которому трафик в некоторых городах мог вырасти двукратно. Также для Яндекс Такси будет действовать эффект низкой базы при сравнении с прошлым годом, так как Яндекс начал консолидировать показатели российского Uber. Дополнительный рост общей выручке компании могут обеспечить медиа-сервисы и Яндекс Дзен (монетизация которого началась во втором квартале), а также сервисы объявлений, но их вклад пока останется небольшим.
Скорр. EBITDA Яндекса, как мы предполагаем, вырастет на 13% г/г до 8,2 млрд руб. при сокращении рентабельности с 32,6% до 28,6%. На рентабельность по EBITDA продолжат оказывать давление затраты Яндекс Такси и сервисов доставки еды.
Скорр. чистая прибыль может вырасти на 6% г/г — до 4,2 млрд руб.
В целом, мы ожидаем сильных результатов от Яндекса за второй квартал и полагаем, что компания не разочарует инвесторов. На конференц-звонке мы ожидаем услышать корректировки прогнозов на текущий год, а также комментарии менеджмента относительно Яндекс Такси, результатов сервисов доставки еды, дальнейших планов по СП Яндекс Маркет и монетизации Яндекс Дзен.
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