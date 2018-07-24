Прогноз результатов «Яндекса» за II кв: чистая прибыль выросла на 6% г/г

Яндекс ( YNDX US: ПО РЫНКУ; РЦ $39,5/акцию) в четверг, 26 июля, представит финансовые результаты за 2К18 и проведет телефонную конференцию.

Выручка. По нашей оценке, российский рынок интернет-рекламы вырос на 13% г/г в 2К18 на фоне продолжающегося притока рекламных бюджетов в интернет. Учитывая рост доли Яндекса в поиске на десктопах на 1,4 п.п. г/г и на 5,5 п.п. — на мобильных устройствах (по данным аналитического сервиса Яндекс. Радар), а также улучшения таргетирования своей аудитории и монетизации трафика, мы прогнозируем выручку поискового сегмента на уровне 24 млрд руб. (+19% г/г).

По нашему прогнозу, выручка сегмента такси составит 3,5 млрд руб. (что на 353% выше г/г) на фоне увеличения числа поездок из-за включения в их число поездок Uber с 7 февраля 2018 г. и дополнительных поездок в связи с Чемпионатом мира по футболу.

В связи с закрытием сделки по созданию СП со Сбербанком , Яндекс. Маркет будет деконсолидирован начиная с 27 апреля (и примерно 45% его результатов будет представлено в строке прочей прибыли и убытков отчета о прибыли о убытках). Это может немного повлиять на рост выручки компании (в 1К18 вклад Яндекс. Маркета в совокупную выручку компании составил примерно 5%).

Таким образом, мы прогнозируем совокупную выручку Яндекса за 2К18 на уровне 28,3 млрд руб., что на 28% выше г/г, наш прогноз на 2% ниже консенсус-прогноза, так как мы считаем, что деконсолидация Яндекс. Маркета лишь отчасти учтена в консенсус-прогнозе.

Рентабельность. По нашему прогнозу, скорректированная EBITDA за 2К18 вырастет на 14% г/г до 8,2 млрд руб. при скорректированной рентабельности EBITDA 29% (-3,7 п.п. г/г), что, соответственно, на 3% и на 0,2 п.п. ниже консенсус-прогноза. Мы считаем, что ухудшение рентабельности EBITDA связано с консолидацией Uber за весь квартал, об этом упоминала компания в ходе предыдущей телефонной конференции. Кроме того, укрепление доллара примерно на 10% в 2К18 может привести к росту расходов, так как часть расходов на зарплату привязана к доллару. Мы прогнозируем, что скорректированная чистая прибыль составит 4,2 млрд руб., что на 6% выше г/г (и на 9% ниже консенсус-прогноза), главным образом, на фоне тех же факторов, что и EBITDA.

Влияние на акции. Наш прогноз выручки и рентабельности за 2К18 ниже консенсус-прогноза. Компания ранее прогнозировала инвестиции в сегмент такси и другие проекты, что рынок уже учел в котировках. В то же время рынок сейчас неправильно оценивает деконсолидацию Яндекс Маркет с 27 апреля, а также эффект ослабления рубля на рентабельность компании. Таким образом, мы ожидаем, что результаты несколько разочаруют рынок.

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