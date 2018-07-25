Медицинское учреждение, оказывающее услуги без лицензии, закрыли в Краснодарском крае 

Краснодар. 25 июля — Новая Кубань. ООО «Многопрофильный медицинский центр профосмотров и экспертиз» находится в г. Армавире. Учреждение оказывало медицинские услуги в виде проведения осмотров обратившихся.
На данный вид деятельности необходимо получать лицензию. В ходе проведения прокурорской проверки выяснилось, что у ООО соответствующего документа не имелось.
При этом у многопрофильного медицинского центра профосмотров и экспертиз ещё и было заключено соглашение с ООО «Краевой медицинский центр профэкспертиз». Печатью этой организации и заверяли результаты проводимых экспертиз и осмотров.
В ходе общей проверки деятельности заведения прокуратура выявила грубые нарушения санитарного законодательства.
— Не организован производственный контроль, отсутствует горячее проточное водоснабжение, персонал не привит, не ведется учет стерилизации медицинского инструмента, отсутствуют емкости для сбора хранения медицинских отходов и т.д. — Об этом говорится в официальном релизе прокуратуры Краснодарского края.
Естественно, все это создавало угрозу здоровью пациентов, обратившихся в заведение.
В итоге прокуратура инициировала запрет на ведения медицинской деятельности данного учреждения.
Решением Армавирского городского суда, с которым согласилась судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, иск прокурора удовлетворен в полном объеме.
К ответственности планируют привлечь и руководителя организации. Материалы направлены в отдел полиции.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, директором ООО является индивидуальны предприниматель Инна Белоусова. Она же выступает одним из учредителей. Соучредителем является бизнесмен Владимир Суслов, который по совместительству возглавляет местную фирму «Армпласт» и входит в состав учредителей.