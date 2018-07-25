Медицинское учреждение, оказывающее услуги без лицензии, закрыли в Краснодарском крае

Краснодар . 25 июля — Новая Кубань. ООО «Многопрофильный медицинский центр профосмотров и экспертиз» находится в г. Армавире . Учреждение оказывало медицинские услуги в виде проведения осмотров обратившихся.

На данный вид деятельности необходимо получать лицензию. В ходе проведения прокурорской проверки выяснилось, что у ООО соответствующего документа не имелось.

При этом у многопрофильного медицинского центра профосмотров и экспертиз ещё и было заключено соглашение с ООО «Краевой медицинский центр профэкспертиз». Печатью этой организации и заверяли результаты проводимых экспертиз и осмотров.

В ходе общей проверки деятельности заведения прокуратура выявила грубые нарушения санитарного законодательства.

— Не организован производственный контроль, отсутствует горячее проточное водоснабжение, персонал не привит, не ведется учет стерилизации медицинского инструмента, отсутствуют емкости для сбора хранения медицинских отходов и т.д. — Об этом говорится в официальном релизе прокуратуры Краснодарского края

Естественно, все это создавало угрозу здоровью пациентов, обратившихся в заведение.

В итоге прокуратура инициировала запрет на ведения медицинской деятельности данного учреждения.

Решением Армавирского городского суда, с которым согласилась судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

К ответственности планируют привлечь и руководителя организации. Материалы направлены в отдел полиции.