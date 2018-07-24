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Ассоциация «Объединение работодателей Краснодарского края» (КРО РСПП) оказывает предпринимателям бесплатные консультационные услуги
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Ассоциация «Объединение работодателей Краснодарского края» (КРО РСПП) оказывает предпринимателям бесплатные консультационные услуги 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Ассоциация «Объединение работодателей Краснодарского края» в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с Унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», оказывает бесплатные консультационные услуги по следующим направлениям:
· по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов);
· по вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
· по подбору персонала и вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации;
· по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для получения БЕСПЛАТНОЙ консультационной услуги необходимо подать заявку по номеру 8-800-707-07-11 (горячая линия «Центра поддержки предпринимательства»).
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