Ассоциация «Объединение работодателей Краснодарского края» (КРО РСПП) оказывает предпринимателям бесплатные консультационные услуги

Краснодар . 24 июля — Новая Кубань. Ассоциация «Объединение работодателей Краснодарского края» в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с Унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», оказывает бесплатные консультационные услуги по следующим направлениям:

· по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов);

· по вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

· по подбору персонала и вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации

· по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для получения БЕСПЛАТНОЙ консультационной услуги необходимо подать заявку по номеру 8-800-707-07-11 (горячая линия «Центра поддержки предпринимательства»).