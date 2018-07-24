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На портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещены проекты федеральных законов
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На портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещены проекты федеральных законов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 34 минуты назад
24 июля 2018 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) МВД России размещены проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в части усиления ответственности за совершение преступлений против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта» и «О внесении изменений в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее — законопроекты).
В настоящее время к лицу, управляющему транспортным средством, нарушившему правила дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, находившемуся в состоянии опьянения и скрывшемуся с места совершения деяния, не могут быть применены меры уголовной ответственности, предусмотренные частями второй, четвертой и шестой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК), поскольку установить факт употребления этим лицом веществ, вызывающих опьянение, посредством медицинского освидетельствования по прошествии времени не представляется возможным.
В связи с этим законопроектом вносятся изменения в части вторую, четвертую и шестую статьи 264 УК, усиливающие ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения деяния.
Одновременно, в целях исключения конкуренции норм, в случае принятия указанного законопроекта, предлагается внести корреспондирующие изменения в часть 2 статьи 12.27 (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Установление в уголовном законе обязанности лица, управляющего транспортным средством как источником повышенной опасности и нарушившего правила дорожного движения или его эксплуатации, оставаться на месте ДТП, направлено на защиту интересов всех участников дорожного движения и связано с необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных обязательств, порождаемых фактом ДТП.
Предлагаемые законопроектом изменения соответствуют действующей правоприменительной практике, устранят выявленный Конституционным Судом Российской Федерации пробел в уголовно-правовом регулировании и поставят лицо, управляющее транспортным средством в состоянии опьянения и скрывшееся с места совершения деяния, в равные условия с точки зрения ответственности за свое поведение.
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