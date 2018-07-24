На портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещены проекты федеральных законов

24 июля 2018 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) МВД России размещены проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в части усиления ответственности за совершение преступлений против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта» и «О внесении изменений в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее — законопроекты).

В настоящее время к лицу, управляющему транспортным средством, нарушившему правила дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, находившемуся в состоянии опьянения и скрывшемуся с места совершения деяния, не могут быть применены меры уголовной ответственности, предусмотренные частями второй, четвертой и шестой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК), поскольку установить факт употребления этим лицом веществ, вызывающих опьянение, посредством медицинского освидетельствования по прошествии времени не представляется возможным.

В связи с этим законопроектом вносятся изменения в части вторую, четвертую и шестую статьи 264 УК, усиливающие ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения деяния.

Одновременно, в целях исключения конкуренции норм, в случае принятия указанного законопроекта, предлагается внести корреспондирующие изменения в часть 2 статьи 12.27 (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Установление в уголовном законе обязанности лица, управляющего транспортным средством как источником повышенной опасности и нарушившего правила дорожного движения или его эксплуатации, оставаться на месте ДТП, направлено на защиту интересов всех участников дорожного движения и связано с необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных обязательств, порождаемых фактом ДТП.

Предлагаемые законопроектом изменения соответствуют действующей правоприменительной практике, устранят выявленный Конституционным Судом Российской Федерации пробел в уголовно-правовом регулировании и поставят лицо, управляющее транспортным средством в состоянии опьянения и скрывшееся с места совершения деяния, в равные условия с точки зрения ответственности за свое поведение.