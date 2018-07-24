МВД предложило считать бегство водителя с места ДТП отягчающим обстоятельством

Министерство внутренних дел ( МВД России разработало проект федерального закона, ужесточающего положения статьи Уголовного кодекса РФ о нарушении правил дорожного движения. Соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект федерального закона о внесении изменений в ст. 264 УК РФ в части усиления ответственности за совершение преступлений против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы — 24 июля 2018 г. Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы — 30 июля 2018 г.», — говорится в тексте документа.

Изменения предлагается внести в ч. 2, ч. 4 и ч. 6 данной статьи. В случае, если ДТП повлекло тяжкий вред человеку (ч. 2) или смерть одного (ч. 4) или более человек (ч. 6), бегство виновника аварии с места происшествия следует считать отягчающим обстоятельством, поясняется в проекте.

В настоящее время в ст. 264 УК РФ шесть частей: ч. 1 предполагает ответственность за причинение тяжкого вреда по неосторожности, ч. 3 — гибели человека, ч. 5 — гибели более двух человек. Соответственно, ч. 2, 4 и 6 предполагают, что аналогичные преступления совершены в состоянии опьянения. Ч. 2 предусматривает лишение свободы до четырех лет, ч. 4 — до семи лет, ч. 6 предполагает до девяти лет лишения свободы. Никаких оговорок, касающихся бегства с места ДТП, в законе нет.