Ещё
МВД предложило считать бегство водителя с места ДТП отягчающим обстоятельством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

МВД предложило считать бегство водителя с места ДТП отягчающим обстоятельством 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Министерство внутренних дел (МВД) России разработало проект федерального закона, ужесточающего положения статьи Уголовного кодекса РФ о нарушении правил дорожного движения. Соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Проект федерального закона о внесении изменений в ст. 264 УК РФ в части усиления ответственности за совершение преступлений против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы — 24 июля 2018 г. Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы — 30 июля 2018 г.», — говорится в тексте документа.
Изменения предлагается внести в ч. 2, ч. 4 и ч. 6 данной статьи. В случае, если ДТП повлекло тяжкий вред человеку (ч. 2) или смерть одного (ч. 4) или более человек (ч. 6), бегство виновника аварии с места происшествия следует считать отягчающим обстоятельством, поясняется в проекте.
В настоящее время в ст. 264 УК РФ шесть частей: ч. 1 предполагает ответственность за причинение тяжкого вреда по неосторожности, ч. 3 — гибели человека, ч. 5 — гибели более двух человек. Соответственно, ч. 2, 4 и 6 предполагают, что аналогичные преступления совершены в состоянии опьянения. Ч. 2 предусматривает лишение свободы до четырех лет, ч. 4 — до семи лет, ч. 6 предполагает до девяти лет лишения свободы. Никаких оговорок, касающихся бегства с места ДТП, в законе нет.
Агентство «Москва»: последние новости
Загруженность дорог в столице оценивается в три балла Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 600 кв. м в торговых рядах в Щелковском районе Научно-исследовательский лингвистический центр могут построить в Басманном районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой100
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов154
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков36
Трампа пересадят в российский самолет6
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение