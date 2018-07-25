Офис «Плеер.ру» возобновил работу

«Плеер.ру» возобновил работу офиса после временной приостановки деятельности, передает корреспондент RNS.

Офис работает в штатном режиме. Покупатели могут забрать свои товары, а также приобрести товары на месте. Продавец-консультант сообщил RNS о полном возобновлении работы интернет-магазина и уточнил, что терминалы с записью в электронную очередь временно не работают «в связи с проверкой». Работа терминалов возобновится в ближайшее время.

В понедельник 23 июля на сайте «Плеер.ру» сообщалось, что магазин не работал. В сообщении отмечалось, что при возобновлении работы магазина операторы перезвонят клиентам. При этом на сайте оставалась доступна функция оформления заказов.