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Офис «Плеер.ру» возобновил работу
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Офис «Плеер.ру» возобновил работу 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: RB.ru
«Плеер.ру» возобновил работу офиса после временной приостановки деятельности, передает корреспондент RNS.
Офис работает в штатном режиме. Покупатели могут забрать свои товары, а также приобрести товары на месте. Продавец-консультант сообщил RNS о полном возобновлении работы интернет-магазина и уточнил, что терминалы с записью в электронную очередь временно не работают «в связи с проверкой». Работа терминалов возобновится в ближайшее время.
В понедельник 23 июля на сайте «Плеер.ру» сообщалось, что магазин не работал. В сообщении отмечалось, что при возобновлении работы магазина операторы перезвонят клиентам. При этом на сайте оставалась доступна функция оформления заказов.
Вечером 23 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила, что совместно с ФСБ выявила нарушения в работе «популярного интернет-магазина электроники». Отмечалось, в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года.
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