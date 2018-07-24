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Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу в ограниченном режиме
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Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу в ограниченном режиме 

Rambler News Service 27 минут назад
Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу в ограниченном режиме, сообщил RNS оператор call-центра магазина. Специалисты магазина оформляют по телефону сделанные ранее на сайте заказы, остальные сервисы магазина остаются недоступными.
«У нас был технический сбой, магазин вчера не работал. Сегодня работаем в таком режиме», — сообщил RNS оператор. Представитель компании уточнил, что в данный момент клиентам доступно оформление доставки, но забрать покупки в офисе компании на Автозаводской нельзя — сегодня офис закрыт. Оплатить товар клиенты могут наличными при получении.
Также на сайте «Плеер.ру» с сегодняшнего дня недоступен каталог товаров, кроме того, не работают телефоны магазина — операторы перезванивают клиентам, ранее сделавшим заказы на сайте. Таким образом, сделать новый заказ на сайте нельзя. При этом оператор заверил, что с завтрашнего дня магазин возобновит работу в штатном режиме. «С завтрашнего дня работа должна стабилизироваться», — отметил сотрудник call-центра.
В понедельник 23 июля на сайте «Плеер.ру» сообщалось, что магазин не работал. В сообщении отмечалось, что при возобновлении работы магазина операторы перезвонят клиентам. При этом на сайте оставалась доступна функция оформления заказов.
Вечером 23 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила, что совместно с ФСБ выявила нарушения в работе «популярного интернет-магазина электроники». Отмечалось, в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года.
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