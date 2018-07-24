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Парк «Усадьба Воронцово» приглашает на тематические совещания
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Парк «Усадьба Воронцово» приглашает на тематические совещания 

Обручевский меридиан 23 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
Состоялась первая рабочая встреча дирекции парка с посетителями на спортивной площадке возле храма.
Представители парка Обручевского района отметили, что ежедневно получают большое количество идей и предложений по развитию и улучшению парка. «Ваши обращения касаются как общего развития, так и отдельных направлений. Это спорт, культурные мероприятия, досуг детей, поддержка долголетия, благоустройство и много других замечательных предложений и конструктивных критических замечаний. Чтобы обсудить ваши предложения и реализовать их, мы приглашаем вас принять участие в еженедельных тематических совещаниях на территории парка. По итогам этих совещаний будут созданы постоянно действующие рабочие группы. Идеи, выработанные на этих группах, будут в дальнейшем использованы при подготовке концепции развития парка. А наиболее активных членов рабочих групп мы будем рады видеть в рядах будущего Общественного совета парка», — сказано в обращении к жителям района. По итогам совещания были приняты решения по ремонту и закупке дополнительного спортивного оборудования. По просьбе спортсменов будет сохранено имеющееся оборудование, но его проверят на соответствие требованиям безопасности, а также дополнят новым оборудованием. Следующая встреча состоится 25 июля, место и время встречи будет объявлено дополнительно в социальных сетях парка. Темой станет обсуждение реконструируемой волейбольной площадки. В дальнейшем встречи будут проходить еженедельно возле каждого спортивного объекта. Аналогичный формат совещаний намечен и по всем остальным направлениям жизнедеятельности парка. Предложения в электронном виде можно направлять на адрес info@usadba-vorontsovo.ru.
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