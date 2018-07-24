Ещё
СМИ: власти Китая ввели новую систему распознавания лиц на КПП с Гонконгом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

СМИ: власти Китая ввели новую систему распознавания лиц на КПП с Гонконгом 

ТАСС 20 минут назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 июля. /ТАСС/. Власти материкового Китая ввели новую систему автоматического распознавания лиц на двух оживленных контрольно-пропускных пунктах на границе с Гонконгом. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.
Нововведение поможет отслеживать спекулянтов, которые массово приезжают в бывший британский анклав из соседнего Шэньчжэня (южная провинция Гуандун). Прибывая под видом туристов, «челноки» скупают в Гонконге для последующей перепродажи на материке всевозможные товары — от детского сухого молока до электроники и предметов роскоши.
Они выбирают торговые точки, расположенные в приграничных спальных микрорайонах. Появление толп перекупщиков в магазинах и транспорте вызывает все большее раздражение местных жителей.
Гонконг привлекает более низкими ценами ввиду отсутствия НДС, высоким качеством и ассортиментом продукции. Провозя товар через границу, под предлогом личных нужд, спекулянты избегают высоких таможенных пошлин.
Новая система распознавания лиц на КПП позволит составить базу перекупщиков и оповещать сотрудников иммиграционной службы о подозрительных личностях. Представители таможенной службы из Шэньчжэня подтвердили газете, что нововведение уже начало действовать в испытательном режиме. Система также ускорит общую процедуру прохождения через границу.
Гонконг является специальным административным районом Китая, наделенным высокой степенью автономии по формуле «одна страна — две системы». Этот высокоразвитый мегаполис отделен от соседнего Шэньчжэня охраняемой границей, которую ежедневно пересекает около 640 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Источник: в здании курганского облправительства проходят оперативно-разыскные мероприятия Роскосмос увеличит количество спутников мониторинга МЧС России до 13 Дербентская судьба 40 сподвижников Мухаммеда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой100
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов154
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков36
Трампа пересадят в российский самолет6
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение