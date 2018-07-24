СМИ: власти Китая ввели новую систему распознавания лиц на КПП с Гонконгом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 июля. / ТАСС /. Власти материкового Китая ввели новую систему автоматического распознавания лиц на двух оживленных контрольно-пропускных пунктах на границе с Гонконгом. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

Нововведение поможет отслеживать спекулянтов, которые массово приезжают в бывший британский анклав из соседнего Шэньчжэня (южная провинция Гуандун). Прибывая под видом туристов, «челноки» скупают в Гонконге для последующей перепродажи на материке всевозможные товары — от детского сухого молока до электроники и предметов роскоши.

Они выбирают торговые точки, расположенные в приграничных спальных микрорайонах. Появление толп перекупщиков в магазинах и транспорте вызывает все большее раздражение местных жителей.

Гонконг привлекает более низкими ценами ввиду отсутствия НДС, высоким качеством и ассортиментом продукции. Провозя товар через границу, под предлогом личных нужд, спекулянты избегают высоких таможенных пошлин.

Новая система распознавания лиц на КПП позволит составить базу перекупщиков и оповещать сотрудников иммиграционной службы о подозрительных личностях. Представители таможенной службы из Шэньчжэня подтвердили газете, что нововведение уже начало действовать в испытательном режиме. Система также ускорит общую процедуру прохождения через границу.

Гонконг является специальным административным районом Китая, наделенным высокой степенью автономии по формуле «одна страна — две системы». Этот высокоразвитый мегаполис отделен от соседнего Шэньчжэня охраняемой границей, которую ежедневно пересекает около 640 тыс. человек.