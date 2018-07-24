Нижегородца приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

37-летний житель Автозаводского района приговорен к четырем месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Как было установлено судом, у мужчины есть 13-летняя дочь, которой он должен выплачивать алименты до совершеннолетия. Однако, нерадивый отец уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей. В прошлом году его уже арестовывали на десять суток за неуплату алиментов. Однако, и после отбытия наказания злоумышленник не оказывал дочери никакой материальной помощи. Будучи здоровым и трудоспособным, он нигде не работал, не состоял на учете в центре занятости, не сообщал судебному приставу-исполнителю о своих доходах.

Свою вину нерадивый отец полностью признал. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 39-летнего нижегородца приговорили к семи месяцам строгого режима за неуплату алиментов.