В этом году областное правительство не будет проводить Гумбинненское сражение

В этом году региональное руководство не будет участвовать в проведении Гумбинненского сражения, чтобы не дублировать похожее мероприятие. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Андрей Ермак. "Михаил Черенков и его организация проводят фестиваль «Защитники Отечества» — туда входит и реконструкция Гумбинненского сражения. Поскольку на это Черенков получил президентский грант, мы решили не дублировать это мероприятие. Деньги грантовые, мы не хотим попадать в ситуацию задвоения финансирования", — отметил министр культуры и туризма Калининградской области

Министр добавил, что фестиваль «Защитники Отечества» предполагает реконструкцию трёх сражений: Фридландского, Гросс-Егерсдорфского и Гумбинненского. «По итогам мероприятия будем анализировать, насколько такая практика успешна, всё ли хорошо было организовано, и будем принимать решение о проведении фестиваля уже в 2019 году», — добавил Ермак.

Ранее стало известно, что в Калининградской области пройдёт военно-исторический фестиваль «Защитники Отечества». Проведут мероприятие в три этапа: 28–29 июля, 4–5 августа, 8–9 сентября 2018 года.