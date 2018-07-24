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Стоимость билета от Москвы до Твери на Ленинградском направлении железной дороги будет увеличена
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Стоимость билета от Москвы до Твери на Ленинградском направлении железной дороги будет увеличена 

Управа района Молжаниновский города Москвы 18 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На Ленинградском направлении железной дороги в пригородном сообщении на территории Тверской области (осуществляется АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания») изменится тариф на пригородные перевозки. Нововведения вступят в силу с 1 августа. Таким образом, стоимость полного разового билета от Москвы до Твери на пригородный поезд составит 392 рубля, на скоростной поезд «Ласточка» — 520 рублей.
— Стоимость проезда в пригородных поездах АО «МТ ППК» по территории других регионов, а также стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в границах Тверской области не изменятся, — отметили в пресс-службе компании.
Полные таблицы тарифов размещены на официальном сайте компании: http://mtppk.ru/news/1471. (еп)
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