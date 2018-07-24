Стоимость билета от Москвы до Твери на Ленинградском направлении железной дороги будет увеличена

На Ленинградском направлении железной дороги в пригородном сообщении на территории Тверской области (осуществляется АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания») изменится тариф на пригородные перевозки. Нововведения вступят в силу с 1 августа. Таким образом, стоимость полного разового билета от Москвы до Твери на пригородный поезд составит 392 рубля, на скоростной поезд «Ласточка» — 520 рублей.

— Стоимость проезда в пригородных поездах АО «МТ ППК» по территории других регионов, а также стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в границах Тверской области не изменятся, — отметили в пресс-службе компании.

Полные таблицы тарифов размещены на официальном сайте компании: http://mtppk.ru/news/1471. (еп)