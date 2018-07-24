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В Сочи найден пропавший подросток из Иваново
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В Сочи найден пропавший подросток из Иваново 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Подросток из Иваново приехал в олимпийскую столицу 17 июля на поезде. На перроне его должен был встретить брат, однако оба молодых человека исчезли. Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы.
*Подросток из Иваново приехал в Сочи на отдых и пропал
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ивановской области 24 июля сообщили, что 17-летний юноша найден, все это время он находился в доме родственника в Адлерском районе Сочи. На розыск подростка были ориентированы все наружные службы полиции.
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