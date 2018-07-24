Устройство питьевого колодца: что нужно знать, прежде чем взяться за дело

Современному человеку, избалованному такими благами цивилизации, как водопровод и канализация, не говоря уже об Интернете и роботах, трудно представить, какое значение для наших предков имели источники воды. Все древние города, в том числе существующие и поныне, строились вблизи рек, озер или других водоемов с пресной водой. По мере увеличения населения и для защиты от набегов люди стали селиться и вдали от открытых источников. Это стало возможно в том числе благодаря строительству колодцев.

Трудно представить, какое значение для наших предков имели источники воды

Колодцы: история и современность

Строительство колодцев было делом непростым. Копали их потомственные артели, которые знали все тонкости этого дела. Но и дело это было дорогостоящим. Относились к колодцам с особым благоговением и даже иногда с опасением, считая их связующим звеном с потусторонним миром. Колодцы были общественными. Никто и не думал строить его у себя во дворе. В том числе из-за дороговизны. Но и наверняка на основании бытовавших поверий. Место выбиралось всегда очень тщательно: участвовали лозоходцы, клали перевернутые сковороды на предполагаемые места — посмотреть будет ли на них роса. Потомственные колодезники знали и другие признаки, по которым можно было определить близкое присутствие грунтовых вод без всяких ультразвуковых и рентненовских аппаратов.

Колодцы не делали на своем участке, они были общественные

Что самое интересное, старые колодцы, порой еще встречающиеся в наших глубинках, дают прекрасную воду, в них не возникает проблема мутной воды, да и с количеством воды особых сложностей нет. Для постройки колодцев в средних и северных широтах использовали дерево как наиболее доступный строительный материал. В южных районах их чаще делали из камня. А вот название свое колодцы получили от использования долбленых стволов деревьев — колод.

Колодец из камня

Когда строить колодец наши предки знали лучше современных «строителей». Считалось, что начинать копать колодец можно после Дня Федора Колодезника. Отмечали его 21 июня. Это вполне объясняется логически — после половодья и спада верхводки можно копать колодец, не опасаясь, что в засушливое время или малоснежную зиму он пересохнет. Несмотря на множество современных разработок и достижений, питьевые колодцы не выходят из моды, являются привычным и обыденным делом. Если мы планируем жизнь за городом, то обычно все начинается с колодца. Сегодня традиционным считается колодец из бетонных колец. Они не менее прочные, позволяют провести работы за всего пару дней. И хотя кажется, что используя этот материал, выкопать колодец может каждый, остаются опытные и потомственные бригады, которые бережно сохраняют и оберегают все свои знания и секреты строительства. Чуть позже я расскажу, на что стоит обратить внимание, если вы решили построить у себя на участке колодец. Ведь недостаточно просто вкопать бетонные кольца в землю.

Недостаточно вкопать бетонные кольца в землю, нужно правильно ухаживать за колодцем

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Строение почвы

Как вы уже поняли, колодец — это очень древнее гидрологическое сооружение, присутствующее у многих народов. Любой колодец в различном исполнении — это источник воды, питьевой или технической. Именно поэтому я считаю, что невозможно говорить о его строительстве, эксплуатации и решении различных проблем, без понимания устройства данного сооружения и строения почвы. С этих основ мы и начнем с вами разговор к питьевых колодцах. Нет необходимости вдаваться в геологию и гидрологию на уровне студентов. Но следует понимать, что обычно породы залегают в толще земли пластами. Неважно, слой это песка, глины, известняка или руды. Если пласт при вскрытии отдает воду, то его называют водоносным. Если же пласт не отдает воду и не пропускает ее, то он будет называться водоупорным. Подземные воды, которые человек может использовать для своих нужд, разделяют традиционно на три основных вида: верховодка, грунтовые воды и артезианские.

Водоносные слои: 1 — водоупорные пласты; 2 — верховодка (почвенные воды); 3 — грунтовые воды; 4 — артезианские (напорные) воды; а, б — колодцы. Рисунок автора

1 — водоупорные пласты; 2 — верховодка (почвенные воды); 3 — грунтовые воды; 4 — артезианские (напорные) воды; а, б — колодцы. Рисунок автора Верховодка образуется на небольших глубинах за счет атмосферных осадков и вод открытых водоемов, просачивающихся через почву. Запасы этой воды обычно незначительны и сильно зависят от количества осадков. Такая вода плохо фильтруется почвой. В засушливые периоды и зимой она исчезает. Следует стремиться к тому, чтобы эти воды не участвовали в наполнении колодца. Грунтовые воды наиболее пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Они залегают в водоносных слоях между двумя водоупорными слоями, отличаются стабильностью запасов и высоким качеством воды. Именно грунтовые воды первого или второго водоносных горизонтов обычно питают колодец. При выходе такого пласта на поверхность возникают родники с чистой, холодной водой.

Грунтовые воды наиболее пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Артезианские воды — это глубинные воды. Они располагаются на большой глубине (от 40 м и глубже), где оказываются словно зажатыми между двумя водоупорными пластами. При вскрытии такого пласта вода свободно поднимается вверх по скважине выше водоупорного пласта, иногда может даже фонтанировать. До этих вод доходят при строительстве скважин. Этой публикацией я открываю серию статей, в которой буду подробно рассказывать о всех нюансах устройства колодцев, проблемах и путях их решения. Знаю, что у многих дачников отношения с колодцами, мягко говоря, напряженные. Задавайте свои вопросы в комментариях, помогу советом.