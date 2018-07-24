Ещё
Жители поселка Юбилейный не могут купить проездные билеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Жители поселка Юбилейный не могут купить проездные билеты 

САРАТОВ24 23 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовчанка пожаловалась в информационную службу «Саратов 24» на отсутствие проездных билетов. По словам жительницы поселка Юбилейный Волжского района, в 18-ом отделении "Почты России" на улице Усть-Курдюмская, куда она пришла за проездным билетом сегодня утром, в продаже их нет.
"И не будет", — сообщили работники и сказали, что такая же ситуация на всех почтах города.
В Министерстве социального развития области объяснили данную ситуацию большим спросом. При этом отметили, что в остальных отделениях города никаких проблем, связанных с проездными, нет.
"Помимо восемнадцатого отдела «Почты России» в этом районе проездные реализовывали еще в одном пункте — в палатке на местном рынке. Ее закрыли из-за отсутствия электричества. Почта осталась единственным местом, где можно купить проездные в этом районе. В ближайшее время эту проблему устранят. Обычно отделения почты сами регулируют подвоз между собой. Это нормальная практика ", — комментирует пресс-служба регионального Минсоца.
Стоит заметить, что на сегодняшний день в области на август реализовано 90 тысяч проездных. С адресами пунктов продаж можно ознакомиться на сайте министерства социального развития области в разделе «Карта пунктов продажи единых социальных проездных билетов».
САРАТОВ24: последние новости
Неизвестные обокрали пассажиров вагона поезда Саратов-Адлер Саратовцы сократили повседневные расходы Завтра в Энгельсе появится новый автобусный маршрут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой100
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов152
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков38
Плеер.ру погубила отчетность19
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение