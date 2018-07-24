Жители поселка Юбилейный не могут купить проездные билеты

Саратовчанка пожаловалась в информационную службу «Саратов 24» на отсутствие проездных билетов. По словам жительницы поселка Юбилейный Волжского района, в 18-ом отделении "Почты России" на улице Усть-Курдюмская, куда она пришла за проездным билетом сегодня утром, в продаже их нет.

"И не будет", — сообщили работники и сказали, что такая же ситуация на всех почтах города.

В Министерстве социального развития области объяснили данную ситуацию большим спросом. При этом отметили, что в остальных отделениях города никаких проблем, связанных с проездными, нет.

"Помимо восемнадцатого отдела «Почты России» в этом районе проездные реализовывали еще в одном пункте — в палатке на местном рынке. Ее закрыли из-за отсутствия электричества. Почта осталась единственным местом, где можно купить проездные в этом районе. В ближайшее время эту проблему устранят. Обычно отделения почты сами регулируют подвоз между собой. Это нормальная практика ", — комментирует пресс-служба регионального Минсоца.

Стоит заметить, что на сегодняшний день в области на август реализовано 90 тысяч проездных. С адресами пунктов продаж можно ознакомиться на сайте министерства социального развития области в разделе «Карта пунктов продажи единых социальных проездных билетов».