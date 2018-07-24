Комбинат «Муринский» продадут за 700 млн рублей

Компания «УНИСТО Петросталь» продаёт строительный комбинат «Муринский», который находится во Всеволожском районе Ленобласти

Стоимость объекта около 700 млн рублей. Он располагается на участке площадью 60 тыс. кв. м. Издание «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов пишет, что цена может быть снижена.

Строительный комбинат «Муринский» — трехэтажное здание, в котором расположены несколько помещений. Производственные площади объекта — 16 тыс. кв. м, в их числе 5,5 тыс. кв. м складских помещений.

«В случае продажи оборудования имеется возможность изменения фактического использования здания и территории с производства ЖБИ, например, под склады или другой вид производства. Дополнительным преимуществом являются усиленные фундаменты здания», — говорится в описании объекта.