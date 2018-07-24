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Почему работодатели не заинтересованы в подготовке молодых кадров
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Почему работодатели не заинтересованы в подготовке молодых кадров 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Власти в некоторых субъектах, в том числе и Северо-Запада, пытаются как-то регулировать этот процесс, создавая особые условия для выпускников. Например, в Вологодской области недавно провели заседание координационного комитета содействия занятости населения, главной темой которого и стала ситуация с занятостью молодежи.
По данным Вологдастата, в регионе доля молодых людей от 16 до 29 лет составляет порядка 183 тысяч человек. Это каждый шестой житель.
— В нынешнем году 2278 обратившихся в службу занятости молодых граждан, а это 64 процента от общего числа, уже трудоустроены, — сообщил начальник департамента труда и занятости населения Вологодской области Олег Белов.
Основные направления по содействию трудоустройства молодежи включены в комплекс мероприятий по развитию системы профориентации и содействию занятости молодежи на 2017-2018 годы. Отдельно создан и специализированный электронный банк стажировок, который постоянно пополняется. Он содержит вакансии работодателей, готовых трудоустраивать молодежь без опыта. Заявлено более одной тысячи вакансий от 205 предприятий и организаций. Сегодня банк вакансий содержит более четырехсот свободных мест для стажировок.
Новая мера поддержки выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений появилась и в Ленинградской области. Здесь будут материально стимулировать работодателей. Суть идеи вот в чем. Биржа труда предлагает заключать с молодым специалистом трудовой договор, где первые три месяца служба занятости будет компенсировать половину его зарплаты. Процесс выплаты организуют на основании договора. Перечислять деньги планируют ежемесячно.
В Карелии для выпускников устраивают разнообразные ярмарки вакансий. Уже в нынешнем году на одной площадке собрались ведущие работодатели и студенты выпускных курсов Института экономики и права — юристы и экономисты, одни из которых хотели найти работу, другие — хороших специалистов. Таким образом, впервые на площадке Петрозаводского государственного университета реализовали масштабный диалог между ведущими компаниями и студентами.
В республике действуют и программы по содействию в трудоустройстве молодежи, в том числе для выпускников высших учебных заведений. Одна из них — «Стажировка». Работодатели, независимо от формы собственности предприятия или организации, могут рассчитывать на финансовую поддержку при приеме на работу выпускника от 20 до 27 лет. Они получат частичное возмещение расходов на зарплату в первые три месяца с момента заключения трудового договора. Основные профессии, по которым выпускники проходят стажировку, — электрогазосварщик, логистик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, юрист. В прошлом году стажировку прошли 46 молодых людей.
А совсем недавно появилась информация о том, что молодыми людьми из Карелии заинтересовались финны. Они готовы их переучивать для своих предприятий и заманивают более выгодными условиями.
Причина в том, что по всей Финляндии остро не хватает квалифицированных рабочих по металлообработке — сварщиков, токарей, фрезеровщиков, слесарей. Молодые люди из соседней страны отдают предпочтение компьютерным технологиям, уезжают в большие города, и некому работать на производстве. Причем кадровый голод настолько сильный, что финны готовы учить молодых людей из России, имеющих свидетельство о девятилетнем образовании и средний уровень владения финским языком.
— И вот здесь нашим властям и работодателям стоит задуматься: может, пора делать ставку на молодежь, создавать условия, заинтересовывать, предлагать достойную зарплату? Иначе можно вообще остаться без кадров. Придется также их искать на стороне, — уверен экономист Валерий Никонов.
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