Почему работодатели не заинтересованы в подготовке молодых кадров

Власти в некоторых субъектах, в том числе и Северо-Запада, пытаются как-то регулировать этот процесс, создавая особые условия для выпускников. Например, в Вологодской области недавно провели заседание координационного комитета содействия занятости населения, главной темой которого и стала ситуация с занятостью молодежи.

По данным Вологдастата, в регионе доля молодых людей от 16 до 29 лет составляет порядка 183 тысяч человек. Это каждый шестой житель.

— В нынешнем году 2278 обратившихся в службу занятости молодых граждан, а это 64 процента от общего числа, уже трудоустроены, — сообщил начальник департамента труда и занятости населения Вологодской области Олег Белов

Основные направления по содействию трудоустройства молодежи включены в комплекс мероприятий по развитию системы профориентации и содействию занятости молодежи на 2017-2018 годы. Отдельно создан и специализированный электронный банк стажировок, который постоянно пополняется. Он содержит вакансии работодателей, готовых трудоустраивать молодежь без опыта. Заявлено более одной тысячи вакансий от 205 предприятий и организаций. Сегодня банк вакансий содержит более четырехсот свободных мест для стажировок.

Новая мера поддержки выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений появилась и в Ленинградской области . Здесь будут материально стимулировать работодателей. Суть идеи вот в чем. Биржа труда предлагает заключать с молодым специалистом трудовой договор, где первые три месяца служба занятости будет компенсировать половину его зарплаты. Процесс выплаты организуют на основании договора. Перечислять деньги планируют ежемесячно.

Карелии для выпускников устраивают разнообразные ярмарки вакансий. Уже в нынешнем году на одной площадке собрались ведущие работодатели и студенты выпускных курсов Института экономики и права — юристы и экономисты, одни из которых хотели найти работу, другие — хороших специалистов. Таким образом, впервые на площадке Петрозаводского государственного университета реализовали масштабный диалог между ведущими компаниями и студентами.

В республике действуют и программы по содействию в трудоустройстве молодежи, в том числе для выпускников высших учебных заведений. Одна из них — «Стажировка». Работодатели, независимо от формы собственности предприятия или организации, могут рассчитывать на финансовую поддержку при приеме на работу выпускника от 20 до 27 лет. Они получат частичное возмещение расходов на зарплату в первые три месяца с момента заключения трудового договора. Основные профессии, по которым выпускники проходят стажировку, — электрогазосварщик, логистик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, юрист. В прошлом году стажировку прошли 46 молодых людей.

А совсем недавно появилась информация о том, что молодыми людьми из Карелии заинтересовались финны. Они готовы их переучивать для своих предприятий и заманивают более выгодными условиями.

Причина в том, что по всей Финляндии остро не хватает квалифицированных рабочих по металлообработке — сварщиков, токарей, фрезеровщиков, слесарей. Молодые люди из соседней страны отдают предпочтение компьютерным технологиям, уезжают в большие города, и некому работать на производстве. Причем кадровый голод настолько сильный, что финны готовы учить молодых людей из России , имеющих свидетельство о девятилетнем образовании и средний уровень владения финским языком.

— И вот здесь нашим властям и работодателям стоит задуматься: может, пора делать ставку на молодежь, создавать условия, заинтересовывать, предлагать достойную зарплату? Иначе можно вообще остаться без кадров. Придется также их искать на стороне, — уверен экономист Валерий Никонов.