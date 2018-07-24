В сентябре в Крыму появится свой молодёжный парламент

«В Крыму в сентябре появится свой молодёжный парламент — для нас это событие знаковое. Мы надеемся, что уже к концу этого года палата сформирует свой состав», — рассказала Воропаева.

Крымская молодёжная общественная палата станет 82-м региональным парламентом будущих законодателей в России

Ранее своя молодёжная палата появилась в Мурманской области . Кроме того, в 2018 году были расширены полномочия сразу двух региональных молодёжных парламентов: будущие законодатели в Иркутске Дагестане получили право законодательной инициативы.

«Теперь уже 12 региональных палат обладают таким правом — мы надеемся, что это не предел», — сказала Воропаева.