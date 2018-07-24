Ещё
В сентябре в Крыму появится свой молодёжный парламент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сентябре в Крыму появится свой молодёжный парламент 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
В сентябре в Крыму будет сформирован региональный молодёжный парламент. Республика станет 82-м субъектом страны, где работают свои молодёжные общественные палаты, сообщила «Парламентской газете» глава Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
«В Крыму в сентябре появится свой молодёжный парламент — для нас это событие знаковое. Мы надеемся, что уже к концу этого года палата сформирует свой состав», — рассказала Воропаева.
Крымская молодёжная общественная палата станет 82-м региональным парламентом будущих законодателей в России.
Ранее своя молодёжная палата появилась в Мурманской области. Кроме того, в 2018 году были расширены полномочия сразу двух региональных молодёжных парламентов: будущие законодатели в Иркутске и Дагестане получили право законодательной инициативы.
«Теперь уже 12 региональных палат обладают таким правом — мы надеемся, что это не предел», — сказала Воропаева.
Парламентская газета: последние новости
Приставы защитят россиян от назойливых звонков коллекторов Штрафы за нарушение сроков оплаты по гособоронзаказу вырастут вдвое В России появятся кассационные и апелляционные суды
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест53
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий106
Оксана Шачко оставила предсмертную записку78
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии98
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков103
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение