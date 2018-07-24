Молодёжный парламент вступает в борьбу с онлайн-казино

Реклама онлайн-казино может уйти из Интернета уже в этом году: в сентябре Молодёжный парламент при Госдуме представит законопроект о досудебной блокировке таких роликов в думский Комитет по информационной политике. К этому же времени Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решит, стоит ли привлекать к административной ответственности знаменитостей, снявшихся в рекламе онлайн-казино.

Нарушителей отправят на исправительные работы

Законопроект о досудебной блокировке рекламы онлайн-казино будет представлен Роскомнадзором в Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи уже в сентябре — предполагается, что ведомство сможет ограничить показ такого ролика по факту обнаружения. Для блокировки нужно будет подать жалобу в надзорный орган, который ограничит доступ к ресурсу до удаления на нём запрещённой информации, пояснила « Парламентской газете » председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева

«Документ сейчас дорабатывается, в сентябре мы заново внесём его на рассмотрение думского Комитета по информполитике, — пояснила она. — К этому же времени мы получим и ответ от ФАС на нашу просьбу привлечь к административной ответственности рэпера Алексея Долматова , более известного как Гуф, за участие в съёмках рекламы известного онлайн-казино».

Воропаева напомнила, что в нашей стране под запретом находятся как сами онлайн-казино, так и их реклама, однако это почему-то не мешает звёздам шоу-бизнеса сниматься в таких роликах. Свои инициативы на этот счёт есть и в Совете Федерации : сенатор Эдуард Исаков на пленарном заседании палаты 24 июля предложил разработать поправки в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы не только кратно увеличить штрафы, но и дополнительно назначать обязательные исправительные работы участникам рекламы онлайн-казино. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже дала поручение Комитету палаты регионов по конституционному законодательству и госстроительству вместе с Эдуардом Исаковым проработать это предложение.

Молодёжный парламент готов к совместной работе по этому законопроекту, рассказала Мария Воропаева. «Знаменитостей, нарушающих закон, можно было бы наказывать исправительными работами, к примеру, в реабилитационных центрах. С тем, чтобы эти звёзды работали с людьми, которые зачастую и являются активными пользователями онлайн-казино и страдают от мошеннических действий», — пояснила она.

«Нетерпимая» позиция к знаменитостям, продвигающим запрещённые в стране услуги, и у председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярева ЛДПР ). «У меня нетерпимая позиция к звёздам, которые нарушают закон, снимаясь в рекламе онлайн-казино. В этой связи ужесточение ответственности, предложенное Молодёжным парламентом при Госдуме, — правильный путь. От себя скажу, что стоило бы бойкотировать таких звёзд — не тратить деньги на их диски, не посещать их концерты», — подчеркнул Дегтярев. Он отметил, что для молодёжи звёзды шоу-бизнеса являются лидерами мнений, а потому они должны более внимательно относиться к тому, на чём зарабатывают.

У молодёжных палат со всего мира появится общая Ассоциация

Борьба с онлайн-казино — не единственная инициатива Молодёжного парламента, вызвавшая общественный резонанс. В эту сессию молодые законодатели разработали законопроект о запрете ценовой дискриминации в зависимости от типа мобильного устройства. «Проблема ценовой дискриминации при использовании онлайн-сервисов основана на том, что мобильное приложение, на основании анализа мобильного устройства, генерирует цену, которая будет дороже для дорогих мобильных устройств и дешевле для более бюджетных вариантов. С нашими доводами согласился и Роскомнадзор, указав на наличие такого пробела в системе правового регулирования ценообразования», — пояснила Воропаева.

Законопроект будет рассмотрен на экспертном совете фракции «Единая Россия» осенью. Депутатам также представлен законопроект, который вводит ответственность за кибербуллинг — систематические оскорбления в Интернете. Идея взялась не «с потолка»: в Молодёжный парламент обратилась дочь пресс-секретаря Президента страны Дмитрия Пескова Елизавета, которая пожаловалась на постоянную травлю в Сети.

Для решения проблемы приобретения собственного жилья Молодёжный парламент предложил использовать опыт безотзывного вклада, когда денежные средства помещаются на вклад на определённый срок, а затем становятся первым взносом по договору ипотеки. Этот документ разрабатывался совместно с главой думского Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

Отдельная гордость молодёжной палаты — собственные проекты. К примеру, тесты по истории Отечества и Великой Отечественной войны. В этом году «экзамен» сдали рекордное количество граждан, причём как в России , так и за рубежом.

Благодаря этой работе молодёжь понимает, что у неё есть реальные возможности повлиять на ситуацию в стране, считает Мария Воропаева. Не случайно уже в сентябре в России появится 82-й по счёту региональный молодёжный парламент — в Крыму . Кроме того, в 2018 году были расширены полномочия сразу двух молодёжных палат субъектов: будущие законодатели в Иркутске Дагестане получили право законодательной инициативы. Теперь такие полномочия есть уже у 12 молодёжных парламентов в регионах.