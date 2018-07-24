Какую поддержку получат молодые семьи? 

24 июля в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» состоится пресс-конференция: «Итоги работы Молодёжного парламента при Госдуме в весеннюю сессию».
В ходе мероприятия участники расскажут:
— Каковы главные итоги работы Молодёжного парламента в весеннюю сессию?
— Каких результатов удалось достичь в законопроектной деятельности и по итогам международных встреч?
— Как проходит реализация проектов по сохранению русского языка и истории России, поддержке молодых семей с детьми, а также по развитию внутреннего туризма?
— Что станет главным для молодых парламентариев в осеннюю сессию?
К участию приглашены:
— председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Александровна Воропаева
— председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Владимирович Дегтярев
— представитель совета молодёжных парламентов «Евразийский диалог» Елена Александровна Еракина
— член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Сергеевна Кувшинова
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