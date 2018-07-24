Какую поддержку получат молодые семьи?

24 июля в 12:00 в пресс-центре « Парламентской газеты » состоится пресс-конференция: «Итоги работы Молодёжного парламента при Госдуме в весеннюю сессию».

В ходе мероприятия участники расскажут:

— Каковы главные итоги работы Молодёжного парламента в весеннюю сессию?

— Каких результатов удалось достичь в законопроектной деятельности и по итогам международных встреч?

— Как проходит реализация проектов по сохранению русского языка и истории России , поддержке молодых семей с детьми, а также по развитию внутреннего туризма?

— Что станет главным для молодых парламентариев в осеннюю сессию?

К участию приглашены:

— председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Владимирович Дегтярев

— представитель совета молодёжных парламентов «Евразийский диалог» Елена Александровна Еракина

— член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Сергеевна Кувшинова

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