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Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Какую поддержку получат молодые семьи? 

Парламентская газета 19 минут назад
Фото: Парламентская газета
24 июля в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» состоится пресс-конференция: «Итоги работы Молодёжного парламента при Госдуме в весеннюю сессию».
В ходе мероприятия участники расскажут:
— Каковы главные итоги работы Молодёжного парламента в весеннюю сессию?
— Каких результатов удалось достичь в законопроектной деятельности и по итогам международных встреч?
— Как проходит реализация проектов по сохранению русского языка и истории России, поддержке молодых семей с детьми, а также по развитию внутреннего туризма?
— Что станет главным для молодых парламентариев в осеннюю сессию?
К участию приглашены:
— председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Александровна Воропаева
— председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Владимирович Дегтярев
— представитель совета молодёжных парламентов «Евразийский диалог» Елена Александровна Еракина
— член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Сергеевна Кувшинова
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24  e-mail: n.stukova@pnp.ru
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