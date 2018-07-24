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Краснодарская мэрия добилась сноса 33 торговых ларьков и вернула в собственность землю
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Краснодарская мэрия добилась сноса 33 торговых ларьков и вернула в собственность землю 

Новая Кубань 17 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Речь идет о торговых точках, расположенных на углу ул. Ставропольской и им. Шевченко, на остановке ТЭЦ и по другим адресам.
По каждой из конструкций была зарегистрировано право собственности как на капитальное строение. За счет этого владельцы в 2000-е годы оформили в собственность и муниципальную землю. Однако в реальности речь шла о торговых ларьках.
Администрация начала добиваться демонтажа киосков.
— Владельцы предприняли попытки залить фундамент под ларьками, создавая видимость капитальности. Эта работа была пресечена управлением муниципального контроля. — сообщает пресс-служба администрации города.
В итоге на сегодняшний день судом первой инстанции вынесено решение о признании 33 объектов незаконными, права собственности по ним погашены.
— 10 из них уже вступили в законную силу, ещё по 5 объектам решения судов исполнены, погашено право собственности. Удовлетворено также 16 исковых заявлений о возвращении земельных участков в муниципальную собственность, из них 9 вступили в законную силу. Один из 33 торговых павильонов — по пр. Чекистов, 3/1 демонтирован, — пояснил заместитель начальника управления муниципального контроля Артём Губский.
Все необходимые документы на исполнение решения суда переданы в производство службы судебных приставов.
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