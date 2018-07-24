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В России могут легализовать оружие
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Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

В России могут легализовать оружие 

News.ru 23 минуты назад
Фото: News.ru
Российские активисты движения «Право на оружие» настаивают на установке презумпции невиновности людей, защищающих свой дом. Петиция Марии Бутиной, известного борца за легализацию оружия в России, набрала на сайте Российской общественной инициативы уже более 100 тысяч голосов.
Активистка уверена, что победа близка и приводит в пример следующие статистические данные: когда «Право на оружие» только появилось, их идеи поддерживало 14% населения, сегодня — уже 39%.
О своей деятельности во время интервью с GQ, Бутина говорит следующее: «Да, система несовершенная, и „Право на оружие“ работает с ней как может — через чиновников и бюрократов, СМИ, митинги, рабочие группы и законодателей. У нас принцип „курочка по зернышку“, других способов нет. Я вообще высокого мнения о своей стране, но, если сидеть и говорить, что ничего не получится, ничего и не получится».
Напоминаем, что Марию Бутину обвинили в шпионаже в пользу России и преступном сговоре против США. Свою вину активистка не признаёт.
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