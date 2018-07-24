В России могут легализовать оружие

Российские активисты движения «Право на оружие» настаивают на установке презумпции невиновности людей, защищающих свой дом. Петиция Марии Бутиной, известного борца за легализацию оружия в России , набрала на сайте Российской общественной инициативы уже более 100 тысяч голосов.

Активистка уверена, что победа близка и приводит в пример следующие статистические данные: когда «Право на оружие» только появилось, их идеи поддерживало 14% населения, сегодня — уже 39%.

О своей деятельности во время интервью с GQ, Бутина говорит следующее: «Да, система несовершенная, и „Право на оружие“ работает с ней как может — через чиновников и бюрократов, СМИ, митинги, рабочие группы и законодателей. У нас принцип „курочка по зернышку“, других способов нет. Я вообще высокого мнения о своей стране, но, если сидеть и говорить, что ничего не получится, ничего и не получится».