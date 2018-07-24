Дмитрий Азаров сдал в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора

«В течении десяти дней рабочая группа избиркома проверит все представленные документы. Прежде всего будут проверены подписи муниципальных депутатов, отданных в поддержку кандидата. На основании этой проверки и будет принято решении о регистрации», — сообщил Дмитрию Азарову председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев

Напомним, свои кандидатуры на пост главы региона выдвинули восемь человек. Как пояснил Вадим Михеев, до 25 июля все потенциальные кандидаты должны предоставить в облизбирком все необходимые для регистрации документы.