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ПАО «КуйбышевАзот» и Linde Group запустили в Тольятти новое производство
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ПАО «КуйбышевАзот» и Linde Group запустили в Тольятти новое производство 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Высокотехнологичное производство аммиака мощностью 1340 тонн в день аммиака и 8 тысяч кубометров в час водорода открылось на промышленной площадке ПАО «КуйбышевАзот» в Тольятти, сообщает пресс-служба компании.
Производство построено в рамках совместного предприятия (СП) ПАО «КуйбышевАзот» и Linde Group (Германия) — одной из крупнейших мировых компаний в области производства технических газов и инжиниринга.
"Реализация проекта была начата в 2013 году в рамках СП ООО «Линде Азот Тольятти», доля каждой из сторон (Linde Group и ПАО «КуйбышевАзот») в уставном капитале которого составляет 50%. Общий объем инвестиций — 20 миллиардов рублей. Между правительством Самарской области и «Линде Азот Тольятти» был подписан инвестиционный меморандум, обеспечивающий режим благоприятствования реализации проекта. По соглашению сторон, генеральным проектировщиком и подрядчиком новой установки аммиака на промышленной площадке «КуйбышевАзота» выступило одно из подразделений Linde Group — OOO «Линде Инжиниринг Рус», которое осуществляло проектирование, поставку оборудования и материалов, пуско-наладочные работы". — говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба отмечает, что использование уникальной технологии позволит обеспечить экологически чистое и безопасное производство, уровень потребления ресурсов соответствует лучшим мировым аналогам.
"Запуск нового производства в сотрудничестве с Linde Group — важный шаг, сделанный нашей компанией в реализации перспективных проектов инвестиционной программы предприятия. Уникальные технологии, привнесенные немецкими партнерами в рамках совместного предприятия, позволят нам и дальше развивать производство по самым высоким стандартам промышленной и экологической безопасности", — отметил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.
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