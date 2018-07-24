ПАО «КуйбышевАзот» и Linde Group запустили в Тольятти новое производство

Пресс-служба отмечает, что использование уникальной технологии позволит обеспечить экологически чистое и безопасное производство, уровень потребления ресурсов соответствует лучшим мировым аналогам.

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