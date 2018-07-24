Чиновники предложили не давать загранпаспорта алиментщикам-должникам

Сенатор считает, что дополнительные ограничения должников в некоторых правах всегда помогают эффективно воздействовать на их поведение.

Стоит отметить, что это не первая инициатива за последнее время, касающаяся граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Не так давно представители Федеральной службы судебных приставов озвучили инициативу, согласно которой работодателей могут обязать сообщать о приёме на работу лиц, имеющих задолженность перед бывшей семьёй.

Прозвучало также и предложение лишить должников водительских прав. Впрочем, эту идею раскритиковали — ведь навык вождения автомобиля как раз может помочь таким гражданам освоить новую профессию и рассчитаться по долгам.

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