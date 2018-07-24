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В Усть-Лабинском районе мужчину будут судить за убийство трех человек
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В Усть-Лабинском районе мужчину будут судить за убийство трех человек 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Мужчина пойдет под суд за убийство трех человек в Усть-Лабинском районе.
В краевом управлении СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя по обвинению в убийстве трех человек общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Обвинение также предъявлено 33-летнему жителю Керчи, выступившему в роли пособника.
По данным следствия, в ночь на 31 декабря мужчины выпивали кафе станицы Ладожской. Между ними и группой посетителей произошел конфликт, который закончился дракой. Обвиняемые ушли домой к одному из фигурантов, но вскоре вернулись в кафе с автоматом, ножом и боеприпасами. Затем, не разобравшись, с кем именно они выясняли отношения, обиняемый из автомата Калашникова выстрелил в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив обоих. Соучастник стрелявшего, вооруженный ножом, находился позади и обеспечивал его безопасность. После этого мужчина уже на улице выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего молодого человека, которого он не знал ранее. В результате огнестрельного ранения парень также скончался. Оружие и боеприпасы нападавший спрятал в лесополосе. Злоумышленников задержали по горячим следам.
«Обвинения, предъявленные мужчинам, подтверждаются комплексом собранных доказательств, результатами проведенных экспертиз, допросами свидетелей и очевидцев, родственников как обвиняемых, так и потерпевших», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
После совершенного преступления в СМИ и соцсетях распространялись различные сведения и предположения о мотиве преступления и якобы других особо тяжких преступлениях, совершенных в станице в этот день. Информацию проверили тщательным образом, но ничего не подтвердилось.
Обвиняемых ждет суд.
Напомним, в Краснодаре ждет суд отца и сына, обвиняемых в убийстве родственника.
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