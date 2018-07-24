Саратовская область получит от Москвы 300 миллионов на эллинги

Сегодня, 17 июля, на заседании рабочей группы Саратовской областной думы депутаты обсудили поправки в бюджет региона. Правку нужно внести в связи с поступлением крупной суммы из бюджета Москвы . С докладом по теме выступила первый замминистра финансов Вероника Гаврилова.

Доходы областного бюджета увеличены на общую сумму 555,9 миллиона рублей, в том числе за счет возврата дебиторской задолженности на сумму 600 тысяч рублей, средств из бюджета города Москвы в целях проведения работ по завершению строительства эллингов и ввода их в эксплуатацию, а также в целях приобретения дорожно-коммунальной техники для круглогодичного содержания дорожной сети (304,6 миллиона рублей), планируемой дополнительной дотации из федерального бюджета в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций (126,5 миллиона рублей), дополнительных целевых федеральных средств (118,5 миллиона рублей).

Сумма дополнительных федеральных средств будет распределена на внедрение медицинских информационных систем в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (38 миллионов рублей), устойчивое развитие сельских территорий (37,4 миллиона рублей), поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (20,5 миллиона рублей), государственную регистрацию актов гражданского состояния (14,6 миллиона рублей), первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (3,6 миллиона рублей), обеспечение жильем инвалидов и ветеранов Великой Отечественной Войны (4,4 миллиона рублей).

Также направлены средства из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в размере 10 тысяч рублей. Учтен возврат в областной бюджет не использованных на 1 января остатков целевых средств в размере 6,5 миллиона рублей, возврат в областной бюджет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (1,6 миллиона рублей) и возврат фонду 2,4 миллиона рублей. Уточнены с учетом заключенного соглашения средства федерального бюджета на капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности со снижением на 300 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета увеличены на 566,7 миллиона рублей. За счет дополнительных доходов и внутреннего перераспределения увеличены расходы на строительство очистных сооружений в Вольске на 85 миллионов рублей, обеспечение условий софинансирования на поддержку сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства — на 26,5 миллиона рублей, функционирование системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения — на 30 миллионов рублей, компенсацию от применения регулируемых тарифов на железнодорожном транспорте — на 20 миллионов рублей, корректировку проектной и рабочей документации объекта «Культурнозрелищный комплекс для детской цирковой студии „Арт-Алле“ в Марксе Саратовской области » — на 5,5 миллиона рублей, обеспечение деятельности участков мировых судей — на пять миллионов рублей, предоставление субсидий бюджетным и автономным организациям на выполнение государственных заданий — на 2,1 миллиона рублей, мероприятия по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических веществ — на два миллиона рублей. Не использованные на 1 января остатки средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 11,1 миллиона рублей направлены на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, увеличен до 27,88 миллиарда рублей, отдельные межбюджетные трансферты перераспределены между муниципальными образованиями области. Доходы областного бюджета составят 88,535 миллиарда рублей, расходы — 90,07 миллиарда рублей, дефицит сложился в размере полутора миллиардов рублей.