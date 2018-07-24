Космонавт опроверг запрет на полёты темнокожих астронавтов к МКС

Герой России в эфире НСН назвал предельной чушью предположение о недопуске Россией темнокожих астронавтов к МКС.

Академик: Советская космическая станция на Землю не вернется Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН назвал якобы существующий в РФ запрет чушью.

«Большей глупости было трудно придумать, что у нас есть какие-то запреты. Достаточно посмотреть наши соглашения и документы, подписанные не только с NASA, но и со всеми агентствами, которые участвуют в проекте Международной космической станции. Большей глупости трудно себе представить. Никаких запретов со стороны России по поводу афроамериканцев никогда не было. Это касается не только афроамериканцев, но и любых национальностей. Предельная чушь — вот и всё, что я могу сказать по этому поводу. Такой вопрос мог возникнуть только в не очень здоровой голове», — считает космонавт.

Напомним, согласно Меморандуму относительно сотрудничества по МКС, кандидаты в состав экипажа Международной космической станции предлагаются всеми сторонами, которые участвуют в проекте. После этого кандидаты проходят специальную подготовку. Итоговое решение о готовности экипажа к полёту определяет Многосторонний комитет по вопросам деятельности экипажа, который учреждён Многосторонним советом по координации (председательство в нём основано на принципе ротации).