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Космонавт опроверг запрет на полёты темнокожих астронавтов к МКС
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Космонавт опроверг запрет на полёты темнокожих астронавтов к МКС 

Национальная Служба Новостей 25 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Герой России в эфире НСН назвал предельной чушью предположение о недопуске Россией темнокожих астронавтов к МКС.
Директор НАСА Джим Брайденстайн разберётся, действительно ли в РФ существует запрет на полёты в космос астронавтов-афроамериканцев. Он пообещал прояснить ситуацию после выступления модератора сессии в Центре стратегических и международных исследований, который напомнил, что после завершения программы шаттлов на орбите не было ни одного темнокожего члена экипажа, сообщают РИА Новости.
Академик: Советская космическая станция на Землю не вернется Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН назвал якобы существующий в РФ запрет чушью.
«Большей глупости было трудно придумать, что у нас есть какие-то запреты. Достаточно посмотреть наши соглашения и документы, подписанные не только с NASA, но и со всеми агентствами, которые участвуют в проекте Международной космической станции. Большей глупости трудно себе представить. Никаких запретов со стороны России по поводу афроамериканцев никогда не было. Это касается не только афроамериканцев, но и любых национальностей. Предельная чушь — вот и всё, что я могу сказать по этому поводу. Такой вопрос мог возникнуть только в не очень здоровой голове», — считает космонавт.
Напомним, согласно Меморандуму относительно сотрудничества по МКС, кандидаты в состав экипажа Международной космической станции предлагаются всеми сторонами, которые участвуют в проекте. После этого кандидаты проходят специальную подготовку. Итоговое решение о готовности экипажа к полёту определяет Многосторонний комитет по вопросам деятельности экипажа, который учреждён Многосторонним советом по координации (председательство в нём основано на принципе ротации).
Ранее стало известно, что с 2020 года РФ будет предлагать гражданам ОАЭ регулярные полёты на орбиту, сообщает Газета.ру.
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