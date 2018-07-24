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МИД Эстонии вручил послу РФ ноту о нарушении воздушных границ страны
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МИД Эстонии вручил послу РФ ноту о нарушении воздушных границ страны 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 30 минут назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту послу РФ в Таллине в связи с тем, что 16 июля были зафиксированы два случая нарушения российскими самолетами воздушного пространства страны. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает информагенство Life.ru со ссылкой на эстонские Силы обороны.
«Инциденты произошли в понедельник до полудня около острова Вайндло в Финском заливе. Сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, затем Ил-96. Самолеты находились в воздушном пространстве республики меньше минуты. Транспондеры у обоих судов были включены, но план полета ни один из самолетов не предоставил. В контакт с диспетчерской службой самолеты-нарушители также не вступали», — приводит издание выдержку из сообщения.
Также, предает информагентство, Силы обороны Эстонии утверждают, что в этом году самолеты России нарушают воздушное пространство республики уже в шестой раз.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
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