В Саратовской области повысят зарплату членам комиссий ПДН 

Сегодня, 17 июля, на рабочей группе Саратовской областной думы рассмотрели законопроект о повышении минимального размера оплаты труда сотрудникам комиссий по делам несовершеннолетних.
С докладом выступила референт комиссии ПДН Надежда Ибрашева. Она сообщила, что, так как минимальный размер оплаты труда с 1 мая повышен до 11 163 рублей, субвенция на минимальную зарплату в комиссии со всеми начислениями составит 14 535 рублей.
«У нас за чертой бедности работающие люди. Это нонсенс в рамках мировой статистики. Это безусловно никуда не годится», — сделал замечание депутат от КПРФ Николай Бондаренко, но дискуссии своей репликой не вызвал.
Его однопартиец Владимир Есипов попросил докладчицу на комитете представить более развернутую статистику по получателям повышаемой зарплаты. На этом проект был вынесен на комитет.