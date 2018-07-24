В Саратовской области повысят зарплату членам комиссий ПДН

Сегодня, 17 июля, на рабочей группе Саратовской областной думы рассмотрели законопроект о повышении минимального размера оплаты труда сотрудникам комиссий по делам несовершеннолетних.

С докладом выступила референт комиссии ПДН Надежда Ибрашева. Она сообщила, что, так как минимальный размер оплаты труда с 1 мая повышен до 11 163 рублей, субвенция на минимальную зарплату в комиссии со всеми начислениями составит 14 535 рублей.

«У нас за чертой бедности работающие люди. Это нонсенс в рамках мировой статистики. Это безусловно никуда не годится», — сделал замечание депутат от КПРФ Николай Бондаренко , но дискуссии своей репликой не вызвал.