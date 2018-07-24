Леопард вмешался в разборки двух антилоп — невероятное видео

Очевидцы случайно засняли момент в сафари-парке, как леопард разогнал двух бодающихся антилоп

На этом видео, снятом в Национальном парке Крюгера в Южной Африке , запечатлен интересный момент. Посетители парка ездили по нему и заметили двух антилоп, которые бегали и бодались друг с другом. Тогда очевидцы решили заснять их.

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На кадрах видно, что антилопы бодались очень активно и поэтому быстро передвигались. Сначала они были в кустарниках, но через несколько секунд перебрались на дорогу для автомобилей. И пока они «кружились в вальсе», а посетители парка смотрели за ними, в процесс вмешался еще один представитель дикой природы.

Вдруг буквально из ниоткуда за считанные секунды выпрыгивает леопард. Успев среагировать, антилопы отпустили друг друга и разбежались в разные стороны. К слову, люди были так увлечены рогатыми, что сами тоже не заметили приближающуюся опасность и ахнули при виде хищника.

Если леопард хотел заполучить себе легкий обед, сыграв на неожиданности, то у него ничего не вышло. После побега антилоп видно, как хищник смотрит вслед сначала одной из них, а потом и другой. Понимая, что все упущено, он поворачивает голову в сторону очевидцев.

А сзади на фоне, кстати, можно увидеть, как замерли даже жирафы. Возможно, и они были удивлены происходящим не меньше остальных.