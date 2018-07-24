Ещё
Областное правительство закупит сразу два десятка абсолютно новых Toyota Camry
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Областное правительство закупит сразу два десятка абсолютно новых Toyota Camry 

e1.ru 25 минут назад
Фото: e1.ru
Областное правительство оптом приобретает автомобили — планируют взять сразу 21 машину. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
При этом 11 седанов должны быть чёрного цвета и обязательно с мощными двигателями (от 240 до 249 л. с.). Для комфорта чиновника необходим двухзонный климат-контроль и кожаные сиденья. Также должны быть светодиодные фары, датчики дождя и света, круиз-контроль, 8-дюймовый экран у мультимедийной системы. Конечно, можно возмутиться, зачем для чиновника, который сидит сзади, все эти опции, но на самом деле просто в описании приведены характеристики Toyota Camry в комплектации «Люкс Safety».
Ещё десять машин должны быть несколько скромнее — двигатель мощностью от 180 до 185 лошадиных сил, датчики света и дождя. Да и экран мультимедийной системы может быть поменьше — скромные 7 дюймов. Цвет необходим серебристый. За каждый такой седан бюджет заплатит по 1 млн 724 тысячи рублей. Речь идёт о Toyota Camry в комплектации «Классик».
Столь массовых закупок не было достаточно давно — в прошлом году, например, приобрели лишь три Camry. Но совсем недавно на рынок вышла «абсолютно новая» (так гласит рекламный слоган) Toyota Camry, вот чиновники и решили обновить автопарк.
e1.ru: последние новости
В Екатеринбурге в отделе полиции от потери крови умер задержанный Ельцин-центр пригрозил судом Никите Михалкову за клевету в адрес музея Группа разбора: мог ли водитель Polo спастись от смертельной аварии и виноват ли Lexus
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой100
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов152
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков38
Плеер.ру погубила отчетность19
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение