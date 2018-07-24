Областное правительство закупит сразу два десятка абсолютно новых Toyota Camry

Областное правительство оптом приобретает автомобили — планируют взять сразу 21 машину. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

При этом 11 седанов должны быть чёрного цвета и обязательно с мощными двигателями (от 240 до 249 л. с.). Для комфорта чиновника необходим двухзонный климат-контроль и кожаные сиденья. Также должны быть светодиодные фары, датчики дождя и света, круиз-контроль, 8-дюймовый экран у мультимедийной системы. Конечно, можно возмутиться, зачем для чиновника, который сидит сзади, все эти опции, но на самом деле просто в описании приведены характеристики Toyota Camry в комплектации «Люкс Safety».

Ещё десять машин должны быть несколько скромнее — двигатель мощностью от 180 до 185 лошадиных сил, датчики света и дождя. Да и экран мультимедийной системы может быть поменьше — скромные 7 дюймов. Цвет необходим серебристый. За каждый такой седан бюджет заплатит по 1 млн 724 тысячи рублей. Речь идёт о Toyota Camry в комплектации «Классик».

Столь массовых закупок не было достаточно давно — в прошлом году, например, приобрели лишь три Camry. Но совсем недавно на рынок вышла «абсолютно новая» (так гласит рекламный слоган) Toyota Camry, вот чиновники и решили обновить автопарк.