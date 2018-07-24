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Пищеблок кемеровского пансионата временно закрыли из-за антисанитарии
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Пищеблок кемеровского пансионата временно закрыли из-за антисанитарии 

АиФ Кузбасс 29 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровский пансионат «Благодать» закрыли на 90 суток из-за антисанитарии.
По сообщению пресс-службы областного Роспотребнадзора, в пищеблоке пансионата были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, в холодильниках пансионата не было термометров, продукция внутри хранилась с нарушением принципа товарного соседства. Посуду и инвентарь обрабатывали бытовыми моющими средствами вместо дезинфицирующих. Также не проводилась ежедневная оценка качества блюд и кулинарных изделий. Помимо прочего, в пищеблоке работал сотрудник без пройденного медосмотра, не было раковины для мытья рук персонала.
Заводский районный суд Кемерова признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения. Пищеблок пансионата закрыт на срок 90 суток.
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