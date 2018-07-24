Металлические «сараи» продолжают сносить

Работы по благоустройству территории в районе пруда на улице Комиссарова продолжаются. Весной прошлого года стартовал первый этап — демонтаж незаконно установленных гаражей в районе водоёма. Тогда глава администрации Фрунзенского района Николай Маркин заверил, что точка в этой истории не будет поставлена, пока последняя металлическая конструкция не будет вывезена с территории «Безымянного» пруда.

Чиновник не соврал. Летом этого года мэрия отрапортовала, что все гаражи были вывезены. Но теперь демонтажные работы перекочевали чуть дальше от пруда, но всё по той же улице Соколова-Соколёнка. В планах у райадминистрации демонтировать оставшиеся 50 гаражай.

«Большинство гаражей используются жителями как сараи для складирования ненужных вещей. Невооруженным взглядом видно, что многие из них заброшены. Все работы ведутся в рамках строгого регламента: если в течение двух месяцев на вывешенное нами объявление никто не реагирует и добровольно не вывозит гаражную конструкцию, принимается решение о ее принудительном демонтаже. Производит работы подрядная организация, которая выиграла аукцион на их проведение. В течение трех месяцев собственник гаража имеет право заявить свои права на него, забрать сам гараж и все вещи, которые в нем хранились, но только после оплаты работ по демонтажу, перевозке и хранению собственности», — отметил глава Фрунзенского района.

К слову, работы по демонтажу гаражей предусматривают подробную съемку всего процесса на видеокамеру подрядной организации. Если же в течение трёх месяцев не найдётся собственник металлической конструкции и не заявит на неё свои права, то по решению суда она будет признана «бесхозной». Соответственно, все права на собственность гаражной конструкции перейдут к подрядной организации.

Проблема незаконно установленных гаражей решается во Владимире в течение нескольких лет. По личному поручению главы администрации города Владимира Андрея Шохина, многие районы уже избавились от скопления неприглядных и небезопасных металлических конструкций. Администрация города благодарит собственников, которые добровольно вывезли свои гаражи в установленные сроки.

Администрация Фрунзенского района обращает внимание собственников незаконно установленных гаражных конструкций, что не следует игнорировать уведомления о сроках их сноса и вывоза.