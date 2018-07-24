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Саратовский неплательщик отказался от арестованной за долги иномарки
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Саратовский неплательщик отказался от арестованной за долги иномарки 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 28 минут назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Житель Заводского района Саратова оплатил накопившиеся долги за ЖКУ только после того, как приставы наложили арест на его иномарку. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба УФССП.
Как проинформировали в службе, у одного из неплательщиков имелся долг, о котором тот знал, но добровольный срок для его оплаты проигнорировал.
«В ходе телефонного разговора с судебным приставом мужчина сослался на отсутствие у него денежных средств и какого-либо имущества. Однако согласно полученным из МРЭО ГИБДД сведениям, на его имя зарегистрирован автомобиль марки Mazda. Выходом по месту регистрации должника транспортное средство было обнаружено. Когда неплательщик об этом узнал, то стал убеждать судебного пристава, что данный автомобиль ему не принадлежит», — рассказали в УФССП.
Однако после того, как судебный пристав наложил арест на иномарку, мужчина сразу же погасил задолженность.
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