Ещё
Исаев уехал на московский урбанистический форум и похвалил Володина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Исаев уехал на московский урбанистический форум и похвалил Володина 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 30 минут назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Глава Саратова Михаил Исаев принимает участие в урбанистическом форуме «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни», который сегодня, 17 июля, начался в Москве, сообщает пресс-служба мэрии.
Саратов на мероприятии, помимо градоначальника, представляет «большая делегация», в состав которой вышли другие руководители городской администрации, представители бюджетных учреждений, института Саратовгражданпроект, саратовского регионального центра экспертизы в строительстве, технического университета. В рамках форума будут затронуты такие направления, как формирование новой городской среды и благоустройство, вопросы градостроительной и жилищной политики, развитие современных городов.
«Символично, что форум организован на территории уникального проекта — парка «Зарядье». Этот опыт масштабной городской трансформации нужно изучать и применять. В свою очередь, в Саратове при поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина появились современные пешеходные зоны. Это пример того, как может меняться городское пространство. Уверен, что новый опыт других городов, идеи ведущих архитекторов, будут способствовать развитию нашего города, помогут сделать его более красивым, современным и комфортным для людей», — прокомментировал свой визит Михаил Исаев.
Напомним, ранее сообщалось, что на московский урбанистический форум уехал также региональный министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
Капкаев не пожелал выступить против повышения стоимости проезда в Саратове Председатель Общественной палаты через журналистов обратился к главе Саратова В Саратове в пропаже люков обвинили несовершеннолетних
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой101
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов158
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков42
Плеер.ру погубила отчетность21
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение