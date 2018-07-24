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«Колбасный хайп»: бородатый Дюжев прорекламировал «Мясницкий ряд»
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«Колбасный хайп»: бородатый Дюжев прорекламировал «Мясницкий ряд» 

Sostav.ru 26 минут назад
Фото: Sostav.ru
На три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, воду и на то, как рекламщики пытаются хайпить на своих продуктах. Казалось бы, и слово, и явление уже приелось пользователям сети, но креаторы Okean. Moscow все равно решили напомнить о нем в рамках новой рекламной кампании.
Компания «Мясницкий Ряд» провела редизайн упаковки для мясной сервировочной нарезки, приурочив к этому новую интернет-коммуникацию.
Ролик с участием лица бренда Дмитрия Дюжева длится одну минуту. За это время зритель увидеть актера сразу в нескольких новых (для него, но не для зрителя) образах, а также услышать рэп в его исполнении.
Отметим, что текст написали тоже хайповый, не забыв про уже легендарный «Цвет настроения…».
Эльвира Ольгина, директор по маркетингу «Мясницкого ряд»
Необходимо обратить внимание молодой аудитории в возрасте 20−30 лет на продукт, презентовать новую этикетку и заявить нетривиальную синюю упаковку для сервировочной нарезки, которая привлечет внимание покупателя на полке. Задача агентства заключалась в создании интереса к нашим новинкам и, безусловно, инициировать пробную покупку, а остальное продукт сделает сам за себя.
Артемий Гончаров, основатель и креативный директор агентства Okean. Moscow
Нам хотелось сделать контент, который будет интересно смотреть и захочется показать другим. Надеюсь, многие удивятся новому амплуа Дмитрия Дюжева.
Состав творческой группы:
«Мясницкий Ряд» (клиент)
Эльвира Ольгина — директор по маркетингу и рекламе
Okean.Moscow (креатив)
Артемий Гончаров — креативный директор
Black Tie (продакшн)
Юлия Викентьева — генеральный продюсер Артём Голенков — режиссёр Александра Мясникова — оператор
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