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Дюжев потряс колбасой и ворвался в рэп
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Дюжев потряс колбасой и ворвался в рэп 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Актер Дмитрий Дюжев снялся в рекламе производителя колбас «Мясницкий ряд» под названием «Колбасный хайп». Ролик опубликован на YouTube-канале бренда.
В клипе актер пародирует российских рэперов и Григория Лепса. В клипе вперемешку звучит лексика, ассоциирующийся с современной молодежью, Авторы ролика также делают отсылку к клипу Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Дюжев то лежит в окружении девушек, то танцует среди наряженных в БДСМ-костюмы мужчин, то трясет колбасой, словно битой, то разбрасывает колбасные слайсы, будто деньги.
Производством клипа занималось агентство Okean.Moscow.
В апреле участники онлайн-викторины «Клевер», которую Дюжев вел во «ВКонтакте», заподозрили артиста в употреблении наркотиков.
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