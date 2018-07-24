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Психически нездоровый житель Базарного Карабулака кинулся с вилами на полицейского
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Психически нездоровый житель Базарного Карабулака кинулся с вилами на полицейского 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 29 минут назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
В Базарном Карабулаке психически нездоровый местный житель может быть направлен на принудительное лечение после того, как напал на полицейского с вилами, сообщает сегодня, 17 июля, пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следователей, вечером 17 апреля 2018 46-летний мужчина разбил стекла в автомобиле жителя Базарного Карабулака. Владелец автомобиля вызвал на место происшествия полицейских, а нарушитель скрылся на территории своего дома.
Когда правоохранители потребовали у мужчины проследовать с ними для дальнейшего разбирательства, тот публично оскорбил их и высказал в адрес одного из полицейских угрозы применения насилия, направив на него острие садовых вил. Затем мужчина ударил полицейского вилами в ногу.
«В ходе расследования уголовного дела 46-летнему мужчине назначена и проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что последний не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства», — отметили представители СУ СКР.
В настоящее время следователи завершили работу над делом по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
«Уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера», — рассказали в следственном управлении.
Напомним, ранее в Саратовском областном суде слушалось дело Али Хайдаева, напавшего с вилами на сотрудника полиции. Тогда в селе Аннин Верх Перелюбского района полиция проводила задержание граждан, возможно, причастных к резонансному убийству десантника Руслана Мажанова в Пугачеве.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
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