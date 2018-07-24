Ещё
Игнорировавшая очередь саратовчанка получила условный срок за избиение пристава
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Игнорировавшая очередь саратовчанка получила условный срок за избиение пристава 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 29 минут назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Жительница Заводского района Саратова получила условный срок за то, что ударила по лицу пристава, попросившего ее соблюдать очередь и не мешать работе. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Как рассказали в ведомстве, женщина пришла на личный прием по исполнительному производству о взыскании коммунальных платежей в Заводской районный отдел судебных приставов. При этом она отказалась стоять в очереди и потребовала принять ее без промедления.
«На вежливые замечания успокоиться и не мешать работе с другими гражданами женщина продолжала возмущаться и оскорблять сотрудников отдела. Когда же один из приставов в очередной раз попросил ее не мешать и подождать своей очереди, женщина с силой ударила его рукой по лицу. Лишь наряд полиции, вызванный сразу после инцидента, смог успокоить разбушевавшуюся должницу», — проинформировали в УФССП.
Саратовчанка была признана виновной за применение насилия в отношении судебного пристава-исполнителя по статье 318 УК РФ, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
Капкаев не пожелал выступить против повышения стоимости проезда в Саратове Председатель Общественной палаты через журналистов обратился к главе Саратова В Саратове в пропаже люков обвинили несовершеннолетних
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой100
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов156
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков40
Плеер.ру погубила отчетность20
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение