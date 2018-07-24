Игнорировавшая очередь саратовчанка получила условный срок за избиение пристава

Жительница Заводского района Саратова получила условный срок за то, что ударила по лицу пристава, попросившего ее соблюдать очередь и не мешать работе. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Как рассказали в ведомстве, женщина пришла на личный прием по исполнительному производству о взыскании коммунальных платежей в Заводской районный отдел судебных приставов. При этом она отказалась стоять в очереди и потребовала принять ее без промедления.

«На вежливые замечания успокоиться и не мешать работе с другими гражданами женщина продолжала возмущаться и оскорблять сотрудников отдела. Когда же один из приставов в очередной раз попросил ее не мешать и подождать своей очереди, женщина с силой ударила его рукой по лицу. Лишь наряд полиции, вызванный сразу после инцидента, смог успокоить разбушевавшуюся должницу», — проинформировали в УФССП.

Саратовчанка была признана виновной за применение насилия в отношении судебного пристава-исполнителя по статье 318 УК РФ, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.